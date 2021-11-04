Электричество отключат на 11 улицах: в каких домах Слуцка не будет света с 10 по 12 ноября

Отключение электроэнергии — плановое. Оно связано с ремонтными работами на воздушной линии электропередачи 0,38 кВ.

Где и когда отключат свет

С 10 по 12 ноября с 8.00 до 17.00 по адресам:

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ул. Геологическая, № 1−8;

ул. Крыничная, №№ 2−4, 6;

ул. Славянская, № 3;

ул. Ветеранов, №№ 1−16, 18;

ул. Встречная, №№ 1−9, 11−15, 17;

ул. Весенняя, №№ 2, 6, 8.

10 ноября с 9.00 до 15.00 по адресам:

ул. К. Прокопчика, №№ 2−20, 22−28 (чётные);

ул. Ленина, №№ 110, 112, 114, 123−129 (нечётные);

1-й пер. Базарный, №№ 16, 24, 26;

2-й пер. Пролетарский, №№ 1−11, 13−21 (нечётные);

2-й пер. К. Либкнехта, № 2.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 5 22 98, 5 33 80.