Не пропустите! «Кур'ер» напечатал памятку с полезными во время COVID-19 телефонами (и не только)

По просьбам наших читателей в свежем номере «Кур'ера» мы напечатали памятку с полезными во время 4-й волны коронавируса телефонами. А также рассказали, где в Слуцком районе можно пройти вакцинацию против COVID-19.

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