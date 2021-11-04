В Слуцке на остановке возле льнозавода заменили перегоревшую лампочку. Почему это важно (сюжет Александра Бранкевича)

В конце октября случчане писали «Кур'еру», что на конечной остановке «Льнозавод» пропало освещение. Многие жители этого района были возмущены, а одна женщина обратилась в ЖКХ. И вот спустя время освещение на этом участке было восстановлено. Подробнее об этом смотрите в сюжете Александра Бранкевича.

Отсутствие освещения довольно часто приводило к трагическим последствиям. Много лет назад на остановке «Социалистическая», которая находится в 11-м городке, пожилая женщина выходила из автобуса. Из-за того, что участок был не освещён, водитель её не увидел, закрыл дверь и начал движение. Случчанке зажало дверью верхнюю одежду, её затянуло под колесо и она погибла.

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Поэтому, если кажется, что сюжет про вкрученную лампочку — это мелкая локальная новость, которая не заслуживает внимания, то на самом деле иногда это вопрос безопасности людей и даже их жизней.

Ведущий: Александр Бранкевич, Видео: Глеб Рулёв