В октябре Слуцк стал самым ветреным городом страны

Максимальная скорость ветра по стране зафиксирована на метеостанции «Слуцк» 22 октября — 21 м/с. В отдельных районах отмечалось усиление порывов 15 м/с и более.

Об этом сообщает БелТА.

Реклама

Какой будет погода в Слуцке в ближайшие два дня