Днём в четверг, 4 ноября, в 1-м городке Слуцка открылся магазин «Санта». Как это было и что покупали первые посетители, смотрите в фотографиях «Кур'ера».

Открытие магазина «Санта» на Виленской в Слуцке. Что клали в свои корзины первые покупатели (фото))
Фотографии: Ольга Паздерина
Открытие магазина «Санта» на Виленской в Слуцке. Что клали в свои корзины первые покупатели (фото))

Открытие магазина «Санта» на Виленской в Слуцке. Что клали в свои корзины первые покупатели (фото))

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Открытие магазина «Санта» на Виленской в Слуцке. Что клали в свои корзины первые покупатели (фото))

Открытие магазина «Санта» на Виленской в Слуцке. Что клали в свои корзины первые покупатели (фото)) Открытие магазина «Санта» на Виленской в Слуцке. Что клали в свои корзины первые покупатели (фото)) Открытие магазина «Санта» на Виленской в Слуцке. Что клали в свои корзины первые покупатели (фото))

Открытие магазина «Санта» на Виленской в Слуцке. Что клали в свои корзины первые покупатели (фото))

Открытие магазина «Санта» на Виленской в Слуцке. Что клали в свои корзины первые покупатели (фото))

Открытие магазина «Санта» на Виленской в Слуцке. Что клали в свои корзины первые покупатели (фото))