В Слуцке пациент выпал из окна отделения больницы. Он умер в реанимации на следующий день

В среду, 3 ноября, около 8 часов вечера «в одном из отделений Слуцкой ЦРБ с высоты упал мужчина». После падения он был ещё жив, его сразу забрали на операцию. Пострадавший умер 4 ноября.



Об этом «Кур'еру» сообщил Виталий Протасеня, заместитель начальника Слуцкого РОСК.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и все возможные очевидцы, назначена экспертиза. Слуцкий РОСК проводит проверку.

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По информации «Кур'ера», накануне мужчина совершил попытку суицида и попал в больницу. Вечером 3 ноября он её повторил.

Напомним, что вечером 3 августа из окна хирургического корпуса Слуцкой больницы выпал житель деревни Селище. Он умер в реанимации.