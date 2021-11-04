От работы отстранили 52 человека и хотят ещё 214… Какие нарушения в организациях Слуцкого района нашла инспекция по труду

«В целях обеспечения здоровых и безопасных условий труда работающих» Слуцкий межрайонный отдел Минского областного управления Департамента государственной инспекции труда с июля провёл 4 надзорных мероприятия в организациях Слуцкого района, которые работают в сфере агропромышленного комплекса.

Об этом «Кур'еру» сообщила Елена Гурина, главный государственный инспектор Слуцкого межрайонного отдела Минского областного управления Департамента государственной инспекции труда.

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Какие меры приняты

Проверка выявила 123 нарушения требований по охране труда. Инспекция приостановила (запретила) эксплуатацию 19 единиц оборудования (станков и другого) и 1 здания. Отстранено от работы 52 человека.

Мобильная группа Слуцкого райисполкома с участием государственного инспектора Слуцкого межрайонного отдела Минского областного управления Департамента государственной инспекции труда обследовала 5 сельскохозяйственных организаций.

По результатам обследований нанимателям рекомендовали устранить 178 нарушений требований по охране труда, приостановить (запретить) эксплуатацию 17 станков, отстранить от работы 214 работников.

Какие нарушения выявили

Основными типичными нарушениями требований охраны труда явились: