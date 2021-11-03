В каких 13-ти банках Беларуси можно получить пенсию (в том числе на карточку)

В Беларуси 13 банков участвуют в выплате пенсий, сообщает БелТА со ссылкой на Минтруда. Пенсионер может открыть в одном из этих банков счёт, написать заявление и получать пенсию в отделении или на карточку.
«Пенсию можно получать через 13 банков:
- ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк»,
- ОАО «Паритетбанк»,
- ОАО «Приорбанк»,
- ОАО «Белагропромбанк»,
- ОАО «Белвнешэкономбанк»,
- ОАО «БПС-Сбербанк»,
- ЗАО «Банк «Решение»,
- ОАО «Белинвестбанк»,
- ЗАО «БТА Банк»,
- ЗАО «Минский транзитный банк»,
- ОАО «Белорусский народный банк»,
- ОАО «Белгазпромбанк»,
- ОАО «Банк Дабрабыт».
Пенсии зачисляются на открытый пенсионером в одном из указанных банков счёт, в том числе доступ к которому обеспечивается при использовании банковской платёжной карточки», — рассказали в Минтруда и соцзащиты.
Заявление о том, чтобы пенсию перечисляли на банковский счёт, можно оформить в органе по труду, занятости и соцзащите, который платит пенсию, или в самом банке. Это заявление действительно в течение трёх лет. Возобновлять его пенсионеру нужно не позднее чем за один месяц до того, как истечёт срок действия предыдущего заявления.