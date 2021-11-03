В каких 13-ти банках Беларуси можно получить пенсию (в том числе на карточку)

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В Беларуси 13 банков участвуют в выплате пенсий, сообщает БелТА со ссылкой на Минтруда. Пенсионер может открыть в одном из этих банков счёт, написать заявление и получать пенсию в отделении или на карточку.

«Пенсию можно получать через 13 банков:

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  • ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк»,
  • ОАО «Паритетбанк»,
  • ОАО «Приорбанк»,
  • ОАО «Белагропромбанк»,
  • ОАО «Белвнешэкономбанк»,
  • ОАО «БПС-Сбербанк»,
  • ЗАО «Банк «Решение»,
  • ОАО «Белинвестбанк»,
  • ЗАО «БТА Банк»,
  • ЗАО «Минский транзитный банк»,
  • ОАО «Белорусский народный банк»,
  • ОАО «Белгазпромбанк»,
  • ОАО «Банк Дабрабыт».

Пенсии зачисляются на открытый пенсионером в одном из указанных банков счёт, в том числе доступ к которому обеспечивается при использовании банковской платёжной карточки», — рассказали в Минтруда и соцзащиты.

Заявление о том, чтобы пенсию перечисляли на банковский счёт, можно оформить в органе по труду, занятости и соцзащите, который платит пенсию, или в самом банке. Это заявление действительно в течение трёх лет. Возобновлять его пенсионеру нужно не позднее чем за один месяц до того, как истечёт срок действия предыдущего заявления.