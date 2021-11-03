В каких 13-ти банках Беларуси можно получить пенсию (в том числе на карточку)

В Беларуси 13 банков участвуют в выплате пенсий, сообщает БелТА со ссылкой на Минтруда. Пенсионер может открыть в одном из этих банков счёт, написать заявление и получать пенсию в отделении или на карточку.

«Пенсию можно получать через 13 банков:

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ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк»,

ОАО «Паритетбанк»,

ОАО «Приорбанк»,

ОАО «Белагропромбанк»,

ОАО «Белвнешэкономбанк»,

ОАО «БПС-Сбербанк»,

ЗАО «Банк «Решение»,

ОАО «Белинвестбанк»,

ЗАО «БТА Банк»,

ЗАО «Минский транзитный банк»,

ОАО «Белорусский народный банк»,

ОАО «Белгазпромбанк»,

ОАО «Банк Дабрабыт».

Пенсии зачисляются на открытый пенсионером в одном из указанных банков счёт, в том числе доступ к которому обеспечивается при использовании банковской платёжной карточки», — рассказали в Минтруда и соцзащиты.

Заявление о том, чтобы пенсию перечисляли на банковский счёт, можно оформить в органе по труду, занятости и соцзащите, который платит пенсию, или в самом банке. Это заявление действительно в течение трёх лет. Возобновлять его пенсионеру нужно не позднее чем за один месяц до того, как истечёт срок действия предыдущего заявления.