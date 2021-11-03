Прощание с Сергеем Шкляревским, старейшим в Беларуси фельдшером, состоится в Слуцке в четверг

Как рассказал «Кур'еру» Александр Рыбак, директор Слуцкого уксусного завода в Покрашево и давний друг Сергея Шкляревского, похороны знаменитого медика состоятся в четверг, 4 ноября.

«Прощание будет в ритуальном зале в Доме быта с 11.30 до 13.30», — сказал Александр Валентинович.

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