Как купить билеты на самолёт

Правило 2-х месяцев: искать билеты надо начинать за 2 месяца до предполагаемого полёта и покупать не позже чем за 1 месяц до вылета. Покупайте билеты начиная с 15 января по первую декаду марта (февральские праздники надо исключить).

По статистике сервиса по поиску авиабилетов aviasales, самые дешёвые билеты в среднем покупаются за 59 дней до вылета.

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По статистике сервиса по поиску авиабилетов momondo, самые дешёвые билеты на их сайте покупаются за 56 дней до вылета.

Покупайте билеты по вторникам и средам во второй половине дня, в это время авиакомпании пересматривают свои тарифы, и можно «словить» очень дешёвый авиабилет. Только учтите, что время местное для офиса авиакомпании, на борт которой вы покупаете билет.

Самый дорогой день вылета — пятница, а возвращения — воскресенье, это также стоит учитывать. Объясняется это желанием людей слетать на выходные отдохнуть, и авиакомпании этим пользуются, поднимая цены на авиабилеты в эти дни.

Вечерние рейсы дешевле утренних, стоит поискать билеты на ночные рейсы. Самые дорогие билеты, как правило, продаются в день вылета! Оплачивайте билет валютой страны авиакомпании, для Европы это евро, для России — российский рубль.

Проверь стоимость билета

После того как приобрели билет, на следующий день проверьте его стоимость ещё раз, очень часто поисковики сбрасывают фильтры цен, и на следующий день ваш авиабилет, возможно, будет стоить дешевле. Заплатив небольшую комиссию, вы сможете обменять билет на более дешёвый.

Проверяйте ваш билет на разных сайтах

После того как определились с датами вылета, стоит проверить билет на разных сайтах. В первую очередь стоит изучить цены на онлайн-генераторах авиабилетов. Они сравнивают цены на билеты в авиакомпаниях, авиакассах, сайтах по продаже билетов и показывают вам самые дешёвые билеты.

Допустим, вы нашли нужный билет на одном из сайтов, зайдите на сайт авиакомпании, билет которой вы нашли через поисковик, и проверьте цену там, иногда бывает, что цена у авиакомпании ниже, чем цена на этот же билет у этой у поисковика.

Самые популярные поисковики авиабилетов:

Momondo.by — быстрый поиск авиабилетов по всем направлениям

быстрый поиск авиабилетов по всем направлениям UniTicket.by — первый и единственный метапоисковик авиабилетов в Беларуси;

— первый и единственный метапоисковик авиабилетов в Беларуси; AviaSales.ru — самый популярный российский поиск билетов на самолёт;

— самый популярный российский поиск билетов на самолёт; Skyscanner.ru — встроенный расширенный поиск авиабилетов.

Как правило, у всех поисковиков очень удобный интерфейс, и они не привязаны к определённой авиакомпании.

Летайте с пересадками

При покупке билета важно, с какой целью вы летите, если важно добраться быстро, то сэкономить не получится. Если главной задачей является слетать бюджетно, то покупайте авиабилеты с пересадками. Прямые рейсы зачастую стоят дороже.

Для Беларуси актуально покупать авиабилеты из соседних стран и городов, таких как: Рига, Вильнюс, Варшава, Киев, Москва. Перелёты из этих стран стоят значительно дешевле, чем перелёты из Минска. Это объясняется более низкими сборами аэропортов. С пересадкой можно посмотреть дополнительной город, который вы ещё не видели.

Не воротите нос от рейсов с пересадками. При среднем ценнике на направление Москва — Лондон и обратно в 12−15 тысяч российских рублей я проделала путь значительно дешевле. Купила билеты Рига — Лондон и обратно за 2 000 российских рублей. Осталось только добраться из Москвы в Ригу. Но даже с учётом этих вложений (поезд, такси) вышло намного дешевле прямого рейса.

Самым бюджетным вариантом будет добраться до соседнего города на автобусе. Например, билет на автобус из Минска до Риги стоит 17 $, до Варшавы билет на автобус можно купить за 21 $. Из Варшавы и Риги самолёты летаю куда угодно, по очень низким и приятным ценам.

Летайте экономклассом

Если ваш полет по времени составляет не более 4-х часов, то можно сэкономить, купив билет в экономкласс. Зачем покупать билет в повышенный класс комфортности, если на сэкономленные деньги можно неплохо отдохнуть по прилёте.

Летайте лоукостерами из Вильнюса

Самые бюджетные авиабилеты продают авиакомпании лоукостеры, но есть один небольшой минус: за дополнительный багаж, прохладительные напитки и питание на борту самолёта вам придётся доплачивать. При покупке билета на борт лоукостера ознакомьтесь с тарифами на сайте.

Покупая билеты на борт лоукостера, дешевле вместе с покупкой билета оплатить дополнительный багаж, оплата багажа уже в аэропорту вам обойдётся в 3 раза дороже.

Самый крупный лоукостер России — авиакомпания «Pobeda». Крупнейшая бюджетная авиакомпания в Европе «RyanAir»

Покупайте билеты туда-обратно

Покупать стоит билеты в обе стороны, откладывания на потом могут ударить по вашему карману. Покупка билета туда-обратно дешевле на 15−25%. И не забывайте правило, что чем ближе к дате вылета, тем дороже билет.

«Не палитесь»

Во время поиска билетов через поисковик Yandex или Google не вводите запросы вида, «авиабилет из Минска в Москву сегодня». После перехода из поисковика «Yandex или Google» на сайт поиска авиабилетов поиск авиабилетов «видит», по какому запросу вы попали на сайт, и если в вашем запросе были слова «сегодня», «срочно», «завтра», «быстро» и т. д.

Поиск авиабилетов покажет вам более дорогие цены, оперируя информацией, что вам билет нужен срочно, и вы готовы заплатить за него дороже.

Бронируйте трансфер из аэропорта

Ещё один хороший способ сэкономить в путешествии — это заранее заказать трансфер из аэропорта. Местные таксисты не всегда называют чётную цену. А забронировав трансфер, вы будете знать стоимость поездки заранее. Водитель будет встречать вас в аэропорту с табличкой, поможет с багажом, при необходимости приготовит детское кресло, воду и даже SIM-карту местного оператора. А такие сервисы, как https://unitaxi.ru, предоставляют услуги по всему миру. Не надо искать местные компании, а к вашим услугам будет русскоговорящий водитель.

Богатенький буратино

Не ищите билеты на самолёт с дорогих устройств (iphone или ноутбук с последней версией windows). Поисковик билетов на самолёт видит, что у вас дорогое или новое устройство, значит, у вас есть деньги).

Скрытый город

Эту фишку знают не все, но она иногда срабатывает. Если вы хотите купить билет в Варшаву, не стоит искать прямые рейсы Минск-Варшава, иногда рейс Минск-Барселона с пересадкой в Варшаве дешевле прямого перелёта без пересадки.

ИП Лис Д.М. УНП 591 901 641