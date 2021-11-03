В Слуцке началась ревакцинация против COVID-19. Как на неё записаться

Во вторник, 2 ноября, в Слуцкой поликлинике привились вакциной «Спутник Лайт» первые 15 человек. В списке пациентов, которые записались на ревакцинацию, около 50-ти. В больницу поступила достаточная партия российского препарата.



Об этом «Кур'еру» сообщили во взрослой поликлинике Слуцкой ЦРБ.

Отметим, что в Беларуси ревакцинацию можно сделать только вакциной «Спутник Лайт» (Россия).

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Записаться на ревакцинацию против коронавируса можно по телефону (801 795) 7 17 44. Главное, чтобы прошло 6 месяцев после предыдущей вакцинации.

Напомним, что иммунизация против COVID-19 и гриппа проводится:

в прививочном кабинете № 215 взрослой поликлиники: ежедневно в рабочие дни — с 9.00 до 19.30; суббота, воскресенье: с 9.00 до 19.30;

в здравпункте медицинского колледжа: ежедневно в рабочие дни — с 14.00 до 19.30; суббота, воскресенье — с 9.00 до 19.30.

СПРАВКА. Ревакцинация — это повторная вакцинация, призванная поддержать и усилить поствакцинальный иммунный ответ организма, выработанный после предыдущих курсов вакцинации.

Дополнено в 12.41.

Как сообщили «Кур'еру» в Слуцком ЦГиЭ, по состоянию на 3 ноября на остатке 1040 доз вакцины «Спутник Лайт».