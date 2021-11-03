Умер Сергей Шкляревский, почётный гражданин Слуцкого района и старейший работающий фельдшер Беларуси

Ушёл из жизни Сергей Иванович Шкляревский, один из самых известных фельдшеров Беларуси, заведующий фельдшерско-акушерским пунктом деревни Покрашево Слуцкого района, почётный гражданин Слуцкого района и Минской области. Об этом сообщает Минздрав.

Сергей Иванович родился 9 июля 1928 года в деревне Серяги Слуцкого района. С июня 1950 года работал в должности заведующего Покрашевским фельдшерско-акушерским пунктом.

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В свои 92 года он обходил жителей деревни, осматривал их и помогал. Принимал роды у нескольких поколений сельчан. Знал, кто чем болеет и кто как живёт.

Его работа была отмечена двумя орденами Ленина, Почётной грамотой Верховного Совета БССР, медалью «Серп и Молот». Сергею Ивановичу также было присвоено звание Героя Социалистического Труда. В 2006 году «Беларусьфильм» снял о нём фильм «Доктор из Покрашево».

В 2018 году Серей Шкляревский получил награду «За преданность профессии», учреждённую Министерством здравоохранения совместно с Белорусской ассоциацией врачей. Непрерывный стаж работы легенды белорусской медицины — 70 лет.

Прощание с Сергеем Шкляревским, старейшим в Беларуси фельдшером, состоится в Слуцке в четверг.