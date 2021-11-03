«Разводили руками и говорили, что нужно смириться, у всех так было». Как случчанка живёт и работает по распределению в Старых Дорогах

Случчанка Ксения Хайкина рассказала «Кур'еру», как после вуза распределялась, потом перераспределялась и попала на отработку в Старые Дороги. Она поделилась своими впечатлениями о городе и размышлениями о том, почему молодые специалисты, отработав, уезжают в крупные города.
Ксения родилась в Весее, там же окончила школу. Потом поступила в сельхозакадемию. Окончив вуз, молодой специалист отправилась на своё первое место работы.
Распределение и перераспределение
«Распределение получилось совсем не такое, как я рассчитывала, — рассказывает Ксения. — Направили в колхоз в Борисовском районе. Условия жизни там назвала бы «спартанскими». Поселили к пожилой женщине, где была только кровать. Её родственники выгоняли меня, и приходилось ночевать на мехдворе.
А обещали дом и зарплату 600 рублей. Но дом оказался заброшенным, в семи километрах от работы. Автобус туда не ходил. Зарплата — не выше 300 рублей. Я обращалась в районное управление, в вуз. Там разводили руками и говорили, что нужно смириться, у всех так было. Но я не хотела оставаться в таких условиях. В итоге открепление в колхозе дали. Начала искать организацию, относящуюся к АПК, стучала во все двери. Была очень рада, когда дали добро в Стародорожской семенной инспекции. Так на ближайшие два года у меня появилась работа в городской местности.
Как осваивалась на новом месте
По приезде в Старые Дороги была эйфория, что наконец-то я не в месте, где и магазина-то не было, а до города добраться — целый приключенческий рассказ.
С квартирой помогли в Слуцкой семенной инспекции, где я месяц работала из-за карантина COVID-19 в Старых Дорогах.
Прибыв на новое место работы, я была измотана перераспределением, но главное, что жильё было и зарплату начали платить. Мне невероятно помогли в отделе кадров областной инспекции. Особенно Татьяна Викторовна Русак, ей отдельное спасибо.
Чем порадовало новое место
Старые Дороги со всех сторон окружены лесом, сосны создают особую атмосферу покоя. В свободное время можно зайти в ближайший лесок за грибами и ягодами. Я часто гуляю там с собакой.
Культурная жизнь Старых Дорог, похоже, больше сосредоточена в Центре культуры и отдыха. Детально пока познакомиться не успела.
В городе строят много жилья — весьма симпатичные пятиэтажки в окружении сосен. В центре города тоже зелено, вдоль центральной улицы — клумбы, уютный парк. В отличие от Слуцка, в Старых Дорогах на улицах размечены велодорожки и довольно много велосипедистов.
Люди, сервис, порядок и дороги
Однако при этих приятных впечатлениях удивило, что при численности 11 тысяч человек вечером улицы пусты, молодёжи практически не встретишь. Где они проводят досуг?
Заметила одну особенность стародорожан: с кем бы ни познакомилась, спрашивают: «Где ты работаешь? А кем?». Я привыкла, что спрашивают об увлечениях, роде занятий, а не про должность.
В магазинах не так часто можно услышать пожелания «Хорошего дня» в ответ, а иногда продавцы просто не консультируют. Хотела купить иглу для швейной машины в Доме быта, а продавец потребовала образец, хотя я назвала марку и модель машины. В Слуцке этого было достаточно. В итоге я нашла образец в интернете, тогда иглу она мне продала.
В банке отказались продать валюту и лотерейные билеты. Кассир сказала, что не будет вскрывать сегодня пакеты. В другой день сотрудница негодовала, когда я хотела снять в кассе деньги, отправила в банкомат. Может, это мелочи, но они нанизываются одна на другую и создают не очень приятное впечатление о новом месте.
Неприятно, когда посреди обустроенного жилья встречается мусор. В некоторых дворах, как, наверное, и в Слуцке, можешь споткнуться о битое стекло, валяется бумага или бытовые отходы лежат у детских площадок, входа в подъезд.
Есть места, где трава у подъездов и прилегающих территорий, видимо, долго не скашивалась, поэтому сильно выросла. Когда я спрашивала у местных, почему так, они отвечали: «Не знаем, раньше такого не было».
Как бы смешно ни звучало, но показалось, что название города описывает и его проблему. Мужу пришлось даже менять колёса после езды по выбоинам на дорогах Стародорожского района. А поездка в тёмное время суток больше напоминает игру на внимательность.
Про молодых специалистов
Обратила внимание на вакансии в районе: требуются агрономы, в ЖКХ — рабочие, в больницу — врачи. Наверное, это проблема всех небольших райцентров, особенно в отношении врачей. Офтальмолога не было полгода, потом появился специалист и снова исчез. Трудно попасть к невропатологу, он один на всю больницу и принимает с 8 до 12 часов. УЗИ не делают. Местные жители говорят, что молодые врачи отрабатывают и уезжают.
Я общалась с несколькими недавними выпускниками вузов. Одни говорят, что их «давят», другие отмечают, что предоставлены сами себе — опытные сотрудники не учат. Или просто не обращают внимания. Подобные ситуации я видела там, где работает муж, и у себя на работе. Стоя в очереди, нередко слышала, как пожилые жители сетовали: «Молодёжи совсем нет, приезжают, отработают — и домой». Может, если бы первые годы молодым больше помогали вникнуть в работу, почувствовать себя своими на новом месте, обжиться, то они бы меньше уезжали.
Про перспективы
Наверное, нужно больше мест притяжения для активности, для досуга. Молодым специалистам важно расти по специальности. Есть ли здесь такая возможность — пока вопрос открытый. Заметила, что предприятия реорганизуют, делают филиалами более крупных из соседних районов. Так, местный хлебозавод теперь Любанский филиал, а молокозавод — Слуцкий. Пока ещё держится плодоовощной завод.
В маленьких городах, чтобы занять достойную должность, недостаточно иметь хорошие знания, нужны связи. Местные говорят, что каждый старается помочь родственникам и знакомым.
Спрашиваю у абитуриентов и школьников: «Хотите после института работать и жить здесь?». И получаю ответ: «Нет». Отчасти понимаю их.
Про беседу в райисполкоме
Вопрос об утечке молодых кадров даже рассматривался в райисполкоме. Меня пригласили туда на разговор с начальником управления сельского хозяйства и продовольствия. Нас не собрали всех вместе, поэтому не могла обменяться мнениями. Беседа, признаюсь, прошла не так, как ожидала. Поняла, что сработаться будет трудно. В разговоре не стала скрывать, что после отработки, возможно, уедем. А если останемся, то будем искать другую деятельность, где возможен карьерный рост.
Мой рассказ содержит личные наблюдения и переживания и не несёт цели кого-либо обидеть".