«Разводили руками и говорили, что нужно смириться, у всех так было». Как случчанка живёт и работает по распределению в Старых Дорогах

Случчанка Ксения Хайкина рассказала «Кур'еру», как после вуза распределялась, потом перераспределялась и попала на отработку в Старые Дороги. Она поделилась своими впечатлениями о городе и размышлениями о том, почему молодые специалисты, отработав, уезжают в крупные города.

Ксения родилась в Весее, там же окончила школу. Потом поступила в сельхозакадемию. Окончив вуз, молодой специалист отправилась на своё первое место работы.

Реклама

Распределение и перераспределение

«Распределение получилось совсем не такое, как я рассчи­тывала, — расска­зывает Ксения. — Направили в колхоз в Борисовском районе. Условия жизни там назва­ла бы «спартанскими». Поселили к пожилой женщине, где была только кровать. Её родственники выгоняли меня, и приходилось ночевать на мехдворе.

А обещали дом и зарплату 600 рублей. Но дом оказался заброшенным, в семи километрах от работы. Автобус туда не ходил. Зарплата — не выше 300 рублей. Я обращалась в районное управление, в вуз. Там разводили руками и говорили, что нужно смириться, у всех так было. Но я не хотела оставаться в таких условиях. В итоге открепление в колхозе дали. Начала искать организацию, относящуюся к АПК, стучала во все двери. Была очень рада, когда дали добро в Стародорожской семенной инспекции. Так на ближайшие два года у меня появилась работа в городской местности.

Как осваивалась на новом месте

По приезде в Старые Дороги была эйфория, что наконец-то я не в месте, где и магазина-то не было, а до города добраться — целый приключенческий рассказ.

С квартирой помогли в Слуцкой семенной инспекции, где я месяц работала из-за карантина COVID-19 в Старых Дорогах.

Прибыв на новое место работы, я была измотана перераспределением, но главное, что жильё было и зарплату начали платить. Мне невероятно помогли в отделе кадров областной инспекции. Особенно Татьяна Викторовна Русак, ей отдельное спасибо.

Чем порадовало новое место

Старые Дороги со всех сторон окружены лесом, сосны создают особую атмосферу покоя. В свободное время можно зайти в ближайший лесок за грибами и ягодами. Я часто гуляю там с собакой.

Культурная жизнь Старых Дорог, похоже, больше сосредоточена в Центре культуры и отдыха. Детально пока познакомиться не успела.

В городе строят много жилья — весьма симпатичные пятиэтажки в окружении сосен. В центре города тоже зелено, вдоль центральной улицы — клумбы, уютный парк. В отличие от Слуцка, в Старых Дорогах на улицах размечены велодорожки и довольно много велосипедистов.

Люди, сервис, порядок и дороги

Однако при этих приятных впечатлениях удивило, что при численности 11 тысяч человек вечером улицы пусты, молодёжи практически не встретишь. Где они проводят досуг?

Заметила одну особенность стародорожан: с кем бы ни поз­нако­милась, спраши­вают: «Где ты рабо­таешь? А кем?». Я привыкла, что спрашивают об увлечениях, роде занятий, а не про должность.

В магазинах не так часто можно услышать пожелания «Хорошего дня» в ответ, а иногда продавцы просто не консультируют. Хотела купить иглу для швейной машины в Доме быта, а продавец потребовала образец, хотя я назвала марку и модель машины. В Слуцке этого было достаточно. В итоге я нашла образец в интернете, тогда иглу она мне продала.

В банке отказались продать валюту и лотерейные билеты. Кассир сказала, что не будет вскрывать сегодня пакеты. В другой день сотрудница негодовала, когда я хотела снять в кассе деньги, отправила в банкомат. Может, это мелочи, но они нанизываются одна на другую и создают не очень приятное впечатление о новом месте.

Неприятно, когда посреди обустроенного жилья встречается мусор. В некоторых дворах, как, наверное, и в Слуцке, можешь споткнуться о битое стекло, валяется бумага или бытовые отходы лежат у детских площадок, входа в подъезд.

Есть места, где трава у подъездов и прилегающих территорий, видимо, долго не скашивалась, поэтому сильно выросла. Когда я спра­ши­вала у местных, почему так, они отвечали: «Не знаем, раньше такого не было».

Как бы смешно ни звучало, но показалось, что название города описывает и его проблему. Мужу пришлось даже менять колёса после езды по выбоинам на дорогах Стародорожского района. А поездка в тёмное время суток больше напоминает игру на внимательность.

Про молодых специалистов

Обратила внимание на вакансии в районе: требуются агрономы, в ЖКХ — рабочие, в больницу — врачи. Наверное, это проблема всех небольших райцентров, особенно в отношении врачей. Офтальмолога не было полгода, потом появился специалист и снова исчез. Трудно попасть к невропатологу, он один на всю больницу и принимает с 8 до 12 часов. УЗИ не делают. Местные жители говорят, что молодые врачи отрабатывают и уезжают.

Я общалась с несколь­кими недавними выпускниками вузов. Одни говорят, что их «давят», другие отмечают, что предоставлены сами себе — опытные сотрудники не учат. Или просто не обращают внимания. Подобные ситуации я видела там, где работает муж, и у себя на работе. Стоя в очереди, нередко слышала, как пожилые жители сетовали: «Молодёжи совсем нет, приезжают, отработают — и домой». Может, если бы первые годы молодым больше помогали вникнуть в работу, почувствовать себя своими на новом месте, обжиться, то они бы меньше уезжали.

Про перспективы

Наверное, нужно больше мест притяже­ния для активности, для досуга. Молодым специалистам важно расти по специальности. Есть ли здесь такая возможность — пока вопрос открытый. Заметила, что предприятия реорганизуют, делают филиалами более крупных из соседних районов. Так, местный хлебозавод теперь Любанский филиал, а молокозавод — Слуцкий. Пока ещё держится плодоовощной завод.

В маленьких городах, чтобы занять достойную должность, недостаточно иметь хорошие знания, нужны связи. Местные говорят, что каждый старается помочь родственникам и знакомым.

Спрашиваю у абитуриентов и школьников: «Хотите после института рабо­тать и жить здесь?». И получаю ответ: «Нет». Отчасти понимаю их.

Про беседу в райисполкоме

Вопрос об утечке молодых кадров даже рассматривался в райисполкоме. Меня пригласили туда на разговор с начальником управле­ния сельского хозяйства и продовольствия. Нас не собрали всех вместе, поэтому не могла обменяться мнениями. Беседа, признаюсь, прошла не так, как ожидала. Поняла, что сработаться будет трудно. В разговоре не стала скрывать, что после отработки, возможно, уедем. А если останемся, то будем искать другую деятельность, где возможен карьерный рост.

Мой рассказ содержит личные наблюдения и переживания и не несёт цели кого-либо обидеть".