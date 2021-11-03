Сегодня стало известно, что ушёл из жизни Сергей Шкляревский, уникальный фельдшер из деревни Покрашево, который больше 70 лет лечил своих односельчан. Прощание со знаменитым на всю страну медиком состоится 4 ноября. Вот что рассказали «Кур'еру» о Сергее Ивановиче те, кто с ним общался.

Олег Лесников, главный врач Слуцкой центральной районной больницы

Во-первых, он человек, полностью посвятивший себя профессии, полностью себя в ней реализовавший. Достиг полного признания и уважения людей, которые были рядом с ним. До 93-х лет, до последней минуты жизни сохранял ясность ума, трезвость суждений и основные профессиональные навыки. Он до сих пор, даже в таком возрасте, мог делать внутривенные инъекции, которые сделает не каждый молодой врач или медсестра.

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Он был совестью нашей больницы. Был очень добрым, очень гостеприимным. Я часто посещал его. Мы даже были у него на дне рождения. Он перенёс определённые хирургические вмешательства, мы его в клинике навещали. И всегда он был оптимистично настроен, положительно. Только хорошему научил всех, кто с ним общался.

Я ему желал на последнем дне рождения, чтобы мы встретили его столетие. Но, видите, не удалось.

Александр Рыбак, директор Слуцкого уксусного завода, односельчанин Сергея Шкляревского

На фото слева Александр Рыбак, директор Слуцкого уксусного завода, справа — Сергей Шкляревский. Фото: Алесь Достанко
Я много лет с ним знаком. С тех пор, как он приехал в Покрашево молодым парнем ещё, вырастил у нас в семьях несколько поколений. Родителей растил, потом детей, затем внуков.

Мы сотрудничали с ним по общественной работе, были депутатами. Он принимал в общественной жизни завода активное участие.

Что пишут читатели «Кур'ера»

Любовь Зубарева: «Уходит когорта специалистов, настоящих, умных, образованных! Будущее какое будет? Страшновато представить».

Елена Гулевич: «Очень добрый был человек!»

Андрей Грушин: «Очень жаль, замечательный был человек».

Про похороны и останется ли ФАП

«Беларусь Сегодня» сообщает, что Сергей Иванович умер после того, как повторно заболел коронавирусом. После прощания в четверг его повезут в Покрашево к дому и ФАПу и похоронят рядом с первой женой.

Олег Лесников сказал «Кур'еру», что вопрос, останется ли в деревне ФАП, «будет обсуждаться», так как людей там меньше, чем нужно по нормативам.

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