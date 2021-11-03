Сегодня стало известно, что ушёл из жизни Сергей Шкляревский, уникальный фельдшер из деревни Покрашево, который больше 70 лет лечил своих односельчан. Прощание со знаменитым на всю страну медиком состоится 4 ноября. Вот что рассказали «Кур'еру» о Сергее Ивановиче те, кто с ним общался.

Олег Лесников, главный врач Слуцкой центральной районной больницы

Во-первых, он человек, полностью посвятивший себя профессии, полностью себя в ней реализовавший. Достиг полного признания и уважения людей, которые были рядом с ним. До 93-х лет, до последней минуты жизни сохранял ясность ума, трезвость суждений и основные профессиональные навыки. Он до сих пор, даже в таком возрасте, мог делать внутривенные инъекции, которые сделает не каждый молодой врач или медсестра.

Реклама

Он был совестью нашей больницы. Был очень добрым, очень гостеприимным. Я часто посещал его. Мы даже были у него на дне рождения. Он перенёс определённые хирургические вмешательства, мы его в клинике навещали. И всегда он был оптимистично настроен, положительно. Только хорошему научил всех, кто с ним общался.

Я ему желал на последнем дне рождения, чтобы мы встретили его столетие. Но, видите, не удалось.

Александр Рыбак, директор Слуцкого уксусного завода, односельчанин Сергея Шкляревского

Я много лет с ним знаком. С тех пор, как он приехал в Покрашево молодым парнем ещё, вырастил у нас в семьях несколько поколений. Родителей растил, потом детей, затем внуков.

Мы сотрудничали с ним по общественной работе, были депутатами. Он принимал в общественной жизни завода активное участие.

Что пишут читатели «Кур'ера»

Любовь Зубарева: «Уходит когорта специалистов, настоящих, умных, образованных! Будущее какое будет? Страшновато представить».

Елена Гулевич: «Очень добрый был человек!»

Андрей Грушин: «Очень жаль, замечательный был человек».

Про похороны и останется ли ФАП

«Беларусь Сегодня» сообщает, что Сергей Иванович умер после того, как повторно заболел коронавирусом. После прощания в четверг его повезут в Покрашево к дому и ФАПу и похоронят рядом с первой женой.

Олег Лесников сказал «Кур'еру», что вопрос, останется ли в деревне ФАП, «будет обсуждаться», так как людей там меньше, чем нужно по нормативам.

Ранее: