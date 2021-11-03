Жительница Слуцка: «Сейчас люди мало интересуются тем, что едят. Они в большинстве не понимают, каким должен быть картофель»

Моя мама — агроном по образованию. Она на отлично окончила сельхозтехникум. И с детства меня учила разбираться в овощах.

Она умеет рационально использовать землю, выращивать овощи и сохранить их так, что они даже в марте как будто с грядки.

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Сама выращивает семена моркови, свёклы. Она вообще не читает журналы о выращивании овощей, говорит, что нужно делать так, как делали её родители и она сама ещё 20 лет назад.

Я никогда не ела плохих овощей. Картошку она сажает сама под лопату, выкапывает так же. Не использует химикаты от сорняков. Это, я считаю, важно. Сейчас люди мало интересуются тем, что едят. Они в большинстве не понимают, каким должен быть картофель, который ешь и хочется ещё. А не ешь как «мыло».

Люди говорят, овощи можно купить и ничего не делать. Можно, конечно, не спорю. Вопрос, какие эти овощи на вкус? Или в суете нам уже всё равно, какой этот вкус? Лишь бы дешевле и не выращивать самим.

Так вот картофель болеет разными болезнями. Может быть сухая гниль, может быть мокрая гниль. Может быть фитофтора. Она похожа на то, что увидела в публикации. Больной фитофторой картофель даже животные не хотят есть, он горьковат. Бывает гниль в сердцевине. Её вообще не увидишь сверху.

Когда картофель выбирают техникой, он бьётся и долго не хранится. Ещё смотря как эта техника оснащена, чтобы картофель не так сильно повреждался. Должны быть резиновые ленты.

Сортов картофеля тоже много. Но старые сорта не сравнить с новыми. А чтобы вырастить хороший картофель, нужно знать свою работу.

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