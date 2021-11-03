В торговом центре «Маяк» с пятницы по воскресенье, с 29 по 31 октября, работала тематическая фотозона «Хеллоуин». Её для случчан организовала газета «Кур'ер», а сделала слуцкий декоратор Яна Князева. Судя по наблюдениям корреспондентов, снимки на фоне фотозоны сделали сотни посетителей ТЦ.

Благодаря фотозоне многие смогли сделать снимки для своих соцсетей. Поэтому она стала хорошим местом для общения с читателями и подписчиками «Кур'ера». Участниками опроса стали случчане в возрасте от 20 до 60 лет. Они с удовольствием делились с нами, какие темы их интересуют.

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Какие темы зацепили читателей газеты

Случчане отмечали разные истории, например:

Люди делились тем, что им нравится читать материалы про общественную жизнь Слуцка, молодёжи, прожиточный минимум, а также изучать частные объявления.

Каким темам надо уделить внимание на страницах «Кур'ера»

Наших читателей интересуют разные темы — от отдыха на пенсии и жизни города до экологии, истории и краеведения Слуцка. В разговоре с сотрудниками издания они обращали внимание на темы, которые стоит регулярно поднимать на страницах «Кур'ера».

Например, случчанам хотелось бы почитать:

о жизни молодёжи Слуцка;

о жизни на пенсии;

об экологических проблемах и контроле бездомных животных;

о кружках для детей и взрослых;

о различных достопримечательностях края, местах отдыха;

об истории и краеведении Слуцка;

о работе служб ЖКХ.

Как реклама и частные объявления «Кур'ера» помогают читателям

Приводим цитаты наших респондентов:

«Рекламой в газете и на сайте пользуюсь регулярно, если нужны какие-то услуги».

«Бабушке цыплят и дрова каждый год ищу по вашим объявлениям».

«Да, искала фирму по установке окон».

«Я и сама обращалась к вам за репостом с объявлением своих услуг».

Результаты этого опроса подтвердили, что читатели воспринимают рекламу и частные объявления как полезную информацию, такую же, как и расписание автобусов, госучреждений и справочные телефоны.