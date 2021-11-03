Организм человека может самостоятельно избавляться от вредных веществ. Но бывает, что он не справляется, особенно в сезон простуд. В таких ситуациях на помощь приходит детокс. «Кур'ер» вместе с консультантом «Зелёной аптеки» разбирался, какие продукты помогут очистить организм.

Что такое детокс

Процесс очищения организма от токсинов и накопив­шихся продуктов обмена называется детоксом. В норме с этим справляются кишечник, печень, почки, лёгкие, кожа, кровь и лимфа. Но иногда природные механизмы детоксикации нарушаются из-за внешних причин.

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Так малоподвижный образ жизни приводит к застою лимфы и крови, а значит, затрудняется доставка продуктов обмена к печени. Неправильное питание, алкоголь и приём препаратов серьёзно «нагружают» печень. Это затрудняет процесс естественного очищения.

Если человек страдает запорами, метеоризмом, то это отчасти блокирует вывод токсинов через кишечник. Нарушение пищеваре­ния приводит к повышенному брожению в кишечнике, а при активном гниении образуются ядовитые вещества.

На работе почек плохо сказываются обезвоживание, неправильное питание, малоподвижный образ жизни, затяжные инфекции и употребление некоторых лекарств.

Избыток обычного рафинированного сахара в рационе приводит к нарушению углеводного обмена с образованием конечных продуктов гликации (это процесс, приводящий к отверде­ванию соединительной ткани. В результате уплотняются волокна коллагена, углубляются морщины — Прим. ред.). Продукты гликации могут откладываться в межклеточном матриксе (субстанция, в которую погружены все клетки нашего организма — Прим. ред.), приводить к ухудшению его функций и нарушению доставки кислорода к клеткам.

Если организм не справляется с выведе­нием токсинов самостоятельно, на по­мощь приходят диета и добавление в рацион специальных продуктов.

Псиллиум

Псиллиум — это шелуха семян подорожника, которая состоит из пищевых волокон, содержащих растворимую клетчатку. Этот продукт максимально комфортно очищает кишечник. При добавлении воды вещество, похожее на гель, мягко обволакивает стенки желудка и кишечника, замедляет пищеварение и оказывает детокс-эффект. Кроме того, псиллиум действует как пробиотик, стимулируя развитие полезной микрофлоры. Его можно употреблять беременным и детям с 6 лет.

Трифала

Трифала — это легендар­ная аюрведическая смесь трёх плодов миробаланов (группа растений, произрастающих в Гималаях, похожих на сливы или на жёлудь — Прим. ред.), богатая антиоксидантами. Нормализует функции желудочно-кишечного тракта, снижает вес, омолаживает, восстанавливает баланс всех систем организма. Выводит токсины, свободные радикалы, укрепляет иммунитет и улучшает общее самочувствие.

Панцирь краба

Вытяжка из панциря камчатского краба обладает высокими сорбционными свойствами. Этот продукт за счёт хитозана, природного полисахарида, способствует быстрому и полному освобождению организма от токсинов, болезнетворных микроорганизмов, грибков, аллергенов, солей тяжёлых металлов, радионуклидов.

Кедровое масло

Кедровое масло практически не имеет противопоказаний и легко усваивается организмом человека. Благодаря большой насыщенности витаминами и минеральными элементами оно является незаменимым продуктом. Кедровое масло повышает иммунитет и обладает бактерицидным, ранозаживляющим, противовирус­ным, противовоспали­тельным действиями.

Кунжутное масло

Кунжутное масло холодного отжима сохраняет все полезные свойства семян кунжута. Содержащиеся витамины и жирные кислоты укрепляют сердечную мышцу, придают эластичность стенкам сосудов. Масло используется для профилактики гипертонии, атеросклероза, аритмии, тахикардии, инфаркта и инсульта. Чаще всего кунжутным маслом заправляют салаты, а в горячие блюда его добавляют непосредственно перед тем, как подать на стол.

Стевия

Стевия — это растение семейства Астровых. Её экстракт в 300 раз слаще сахара за счёт стевиозида и поможет снизить количество быстрых углеводов в рационе.

Он улучшает работу сердечно-сосудистой, иммунной систем, щитовидной железы, печени, почек, селезёнки. Также обладает противовоспалитель­ным, антиаллергенным и умеренным желчегонным действием. Специалисты считают стевию лучшим подсластителем в мире и рекомендуют людям с лишним весом.

Спрашивайте эти и другие натуральные товары в «Зелёной аптеке» и «Зялёнай краме».

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