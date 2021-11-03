Новый магазин «Санта» заработает 4 ноября в 14 часов на улице Виленской, 67А. В нём предложат хороший выбор свежего мяса, морской рыбы, готовой еды и ароматной выпечки. Первых покупателей ждут выгодные цены и дегустация мороженого.
Магазин расположен недалеко от медицинского колледжа и авторынка. Сориентироваться на месте помогут фасады небесного цвета — их видно ещё издалека. Внутри уже завершён ремонт, установлено современное оборудование, а стеллажи и витрины заполнены товарами. Из интересного — фокус на кулинарию: покупателей обеспечат большим выбором полуфабрикатов и готовой еды. Теперь времени на приготовление ужина для всей семьи можно тратить гораздо меньше. Нашлось место и пиццерии. Выпечка также будет своей — из пекарни.
Магазин встретит покупателей низкими ценами. Так:
- бутылка подсолнечного масла будет стоить 3,09 рубля,
- пачка риса — 1,29,
- а два кило муки — 1,89.
Будет много фруктов, например:
- бананы — 2,49 рубля за кило,
- апельсины — 3,69,
- а хурма — 3,29.
Из рыбы предложат, например:
- горбушу по 6,99 рубля за кило,
- скумбрию по 4,99,
- а слабосолёная форель обойдется в 5,99 рубля за 150 граммов.
В магазине будет своя разделка, как в мясной лавке. Цены вам понравятся:
- свежая свинина (тазобедренная и лопаточная часть) — 9,99 рубля,
- а со шкуркой — 7,89.
Также можно будет взять:
- куриное филе по 8,99 рубля за кило,
- бедро — по 6,69,
- голень — по 5,59.
- Колбаса «Докторская» — 7,99 рубля за кило,
- сосиски — 7,29,
- упаковка вареников — за 1,99 рубля,
- а пельменей — за 2,89.
Местные повара предложат:
- салаты, вроде «Оливье», по 7,99 рубля за кило,
- голубцы — 6,99,
- а котлеты «Папараць-кветка» — 9,99.
- Японские роллы в день открытия будут по единой цене — 18,99 рубля за кило.
Из пекарни на прилавок будут поступать аппетитные багеты и булочки. Для примера, сырная лепёшка оценена в 1,39 рубля, сдоба «Бриошь» — в 0,39, а сливочная хала — в 0,99.
В магазине обустроена пиццерия, в меню которой будет даже фокачча, врапы и хачапури.
Итальянскую пиццу испекут за 6,49 рубля, а по вторникам действует акция: при заказе определённой пиццы каждая вторая — бесплатно!
Новый магазин «Санта» в Слуцке откроется 4 ноября в 14 часов на улице Виленской, 67А. На открытии будет праздник с аниматорами и ростовыми медведями. Мероприятие пройдёт на открытом воздухе с соблюдением санитарных норм. Покупателям предложат продегустировать мороженое и продукцию собственного производства. Детей порадуют воздушными шариками.
Это уже 4-й магазин брестской розничной сети, который открывается в городе. Что говорит о популярности и востребованности среди горожан.