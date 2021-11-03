Новый магазин «Санта» заработает 4 ноября в 14 часов на улице Виленской, 67А. В нём предложат хороший выбор свежего мяса, морской рыбы, готовой еды и ароматной выпечки. Первых покупателей ждут выгодные цены и дегустация мороженого.



Магазин расположен недалеко от медицинского колледжа и авторынка. Сориентироваться на месте помогут фасады небесного цвета — их видно ещё издалека. Внутри уже завершён ремонт, установлено современное оборудование, а стеллажи и витрины заполнены товарами. Из интересного — фокус на кулинарию: покупателей обеспечат большим выбором полуфабрикатов и готовой еды. Теперь времени на приготовление ужина для всей семьи можно тратить гораздо меньше. Нашлось место и пиццерии. Выпечка также будет своей — из пекарни.

Магазин встретит покупателей низкими ценами. Так:

бутылка подсолнечного масла будет стоить 3,09 рубля,

пачка риса — 1,29,

а два кило муки — 1,89.

Будет много фруктов, например:

бананы — 2,49 рубля за кило,

апельсины — 3,69,

а хурма — 3,29.

Из рыбы предложат, например:

горбушу по 6,99 рубля за кило,

скумбрию по 4,99,

а слабосолёная форель обойдется в 5,99 рубля за 150 граммов.

В магазине будет своя разделка, как в мясной лавке. Цены вам понравятся:

свежая свинина (тазобедренная и лопаточная часть) — 9,99 рубля,

а со шкуркой — 7,89.

Также можно будет взять:

куриное филе по 8,99 рубля за кило,

бедро — по 6,69,

голень — по 5,59.

Колбаса «Докторская» — 7,99 рубля за кило,

сосиски — 7,29,

упаковка вареников — за 1,99 рубля,

а пельменей — за 2,89.

Местные повара предложат:

салаты, вроде «Оливье», по 7,99 рубля за кило,

голубцы — 6,99,

а котлеты «Папараць-кветка» — 9,99.

Японские роллы в день открытия будут по единой цене — 18,99 рубля за кило.

Из пекарни на прилавок будут поступать аппетитные багеты и булочки. Для примера, сырная лепёшка оценена в 1,39 рубля, сдоба «Бриошь» — в 0,39, а сливочная хала — в 0,99.

В магазине обустроена пиццерия, в меню которой будет даже фокачча, врапы и хачапури.

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Итальянскую пиццу испекут за 6,49 рубля, а по вторникам действует акция: при заказе определённой пиццы каждая вторая — бесплатно!

Новый магазин «Санта» в Слуцке откроется 4 ноября в 14 часов на улице Виленской, 67А. На открытии будет праздник с аниматорами и ростовыми медведями. Мероприятие пройдёт на открытом воздухе с соблюдением санитарных норм. Покупателям предложат продегустировать мороженое и продукцию собственного производства. Детей порадуют воздушными шариками.

Это уже 4-й магазин брестской розничной сети, который открывается в городе. Что говорит о популярности и востребованности среди горожан.