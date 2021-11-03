В Солигорске впервые будет улица с пятиполосным движением

Владимир Амельченя
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Интенсивными темпами ведётся реконструкция улицы Октябрьской в Солигорске. Эта улица одна из самых загруженных в городе.

В Солигорске впервые будет улица с пятиполосным движением, Слуцк
Фотографии: Владимир Амельченя
Около 12 лет назад покрытие Октябрьской было обновлено, но к настоящему времени уже требовало ремонта. Теперь устаревшее покрытие снимается, демонтируется разделительная металлическая изгородь, убираются кустарники. Можно сказать, строится новая трасса — пока на участке от проспекта Мира до улицы Ленина.

Как сказал прораб СУ-149 Денис Денисов, если позволит погода, то к концу ноября работы будут закончены до улицы Ленинского Комсомола.

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В Солигорске впервые будет улица с пятиполосным движением, Слуцк В Солигорске впервые будет улица с пятиполосным движением, Слуцк

После реконструкции увеличится количество стояночных мест для автомобилей, будут построены островки безопасности на пешеходных переходах. Интенсивность движения транспорта увеличится, что очень важно для Солигорска в часы пересменки на калийных комбинатах.

В Солигорске впервые будет улица с пятиполосным движением, Слуцк В Солигорске впервые будет улица с пятиполосным движением, Слуцк