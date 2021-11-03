Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 4 ноября. Обзор

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«Из шерсти можно свалять даже мужа»

Что делать родным в течение года после похорон человека

Оксана Немкович живёт в деревне Замостье. До недавних пор она работала учителем, а сейчас стала ремесленником и делает уникальные вещи из валяной шерсти и экоизделия. Мастерица рассказала «Кур'еру», как осваивала новое искусство и сколько стоит ручная работа.

Потеря близкого человека для родствен­ников является огромным шоком. Конечно же, в такие минуты думать о приметах, традициях, ритуалах люди не будут. Однако, когда боль немного утихнет, следует обратить на них внимание. Существует множество ритуалов, которые связаны с организацией похорон, а также в течение года после них. В основном родственники не знают, что делать после смерти близкого. Рассмотрим, как именно надо себя вести, что нужно делать, а что запрещено.

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«Внук меня досматривает, помогает сильно»

Полезные телефоны в Слуцке во время 4-й волны коронавируса

Чем живут жители села, какие воспоминания хранят, что за проблемы их волнуют, а какие моменты радуют? Об этом «Кур'ер» узнал у деревенских жителей во время традиционной поездки по региону.

А также где вакцинироваться в Слуцке и в Слуцком районе. По просьбам читателей «Кур'ер» публикует памятку.

«Каб засталася памяць, трэба было нешта рабіць»

Осенний детокс организма от «Зелёной аптеки»

Уладзіміра Бойку на Случчыне, а таксама ў суседнім Старадарожскім раёне перш-наперш ведаюць па яго справах. Менавіта пра такіх людзей кажуць — дзе нарадзіўся, там і спатрэбіўся. Случчанін захоўвае памяць аб падзеях Вялікай Айчыннай вайны і ўвекавечвае подзвіг сучаснікаў.

Организм человека может самостоятельно избавляться от вредных веществ. Но бывает, что он не справляется, особенно в сезон простуд. В таких ситуациях на помощь приходит детокс. «Кур'ер» вместе с консультантом «Зелёной аптеки» разбирался, какие продукты помогут очистить организм.

Записки очевидца: жизнь при советской власти

«Кур'ер» публикует отрывки из воспоминаний В.А. Игнатьева (1887−1971), который в 1916—1923 годах жил и работал в Слуцке. Это настоящий экскурс в историю, который состоялся благодаря сайту «Наследие Слуцкого края» (nasledie-sluck.by), где можно прочитать все части.