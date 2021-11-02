С 1 ноября запрещено ловить сига чудского и сома европейского

Об этом «Кур'еру» сообщили в Солигорской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира.

«С целью создания благоприятных условий для воспроизводства сига чудского с 1 ноября по 15 декабря в Беларуси устанавливается запрет на его вылов. В этот период у сига проходит нерест, — рассказали в инспекции. — Пресноводный представитель семейства лососевых не боится холода и начинает размножение поздней осенью.

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А вот сом, наоборот, весьма чувствителен к похолоданию, поэтому раньше других видов рыб залегает на зимовку. При этом сом становится практически неподвижным, что делает его лёгкой добычей на зимовальных ямах. Для сохранения сома обыкновенного в зимний период с 1 ноября по 31 марта его вылов повсеместно запрещён".

Добыча этих видов рыбы во время запрета обойдётся нарушителям в крупные суммы: 12 базовых величин (348 рублей) за каждую особь сома европейского и 9 базовых (261 рубль) — за каждую особь сига чудского.