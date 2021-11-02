«Моя жена даже заплакала». Житель Слуцка рассказал, как на ярмарке купил «больную картошку»

30 октября пошли с женой на ярмарку купить на зиму овощей. Выбор всего был большой. Обошли, посмотрели. Каждый хвалит свой товар. У одной пары средних лет (говорили, что из Клецкого района) купили две большие сетки картошки двух сортов — белой и красной.

Образец был разрезан чистый. И они говорили, что картошка вкусная. Уже дома решили проверить её на вкус, одного сорта и другого. Но каково было наше разочарование! Когда начали её чистить, она оказалась вся поражена чёрными точками до самой середины, что одна, что другая. Вырезать было просто нечего — вся отправлялась в мусорку.

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Мы впервые видели такую заболевшую картошку. Не знаю, может, даже и на корм скоту она непригодна. А они привезли её на ярмарку для людей. Это надо же быть такими! Зная, что кто-то её купит и выбросит в мусорку, продавать.

Моя жена даже заплакала. Дети, внуки любят картошку. Выбирала, поверила, что хорошая, а на деле оказалась несъедобной. Да и денег жалко, выброшенных на ветер, не такие уж большие у нас зарплаты.

Если приедут на следующую ярмарку (6 ноября) опять продавать свою больную картошку, подойдём и заставим забрать её обратно и вернуть деньги. Но они знали, что продавали, и вряд ли появятся здесь снова.

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