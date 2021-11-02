Слуцкий лесхоз организовал приём жителей района и города со своими представителями в сельисполкомах, а также прямые линии.

Где и когда пройдут приёмы граждан

4, 11, 18 и 25 ноября с 10.00 по 11.00 в Сорогском сельисполкоме (деревня Сороги) встречу проведёт Владимир Иванович Гутковский , помощник лесничего.

с 10.00 по 11.00 в Сорогском сельисполкоме (деревня Сороги) встречу проведёт , помощник лесничего. 3, 10, 17 и 24 ноября с 10.00 по 11.00 в Покрошевском сельисполкоме (деревня Покрашево) встречу проведёт Михаил Викторович Соколов , лесничий Воробьёвского лесничества.

с 10.00 по 11.00 в Покрошевском сельисполкоме (деревня Покрашево) встречу проведёт , лесничий Воробьёвского лесничества. 5, 12, 19 и 26 ноября с 10.00 до 11.00 в Первомайском сельисполкоме (деревня Гольчичи) встречу проведёт Сергей Викторович Каминский , лесничий.

с 10.00 до 11.00 в Первомайском сельисполкоме (деревня Гольчичи) встречу проведёт , лесничий. 8, 15, 22 и 29 ноября с 9.00 до 10.00 в Уречском сельисполкоме (городской посёлок Уречье) встречу проведёт Руслан Романович Финке, лесничий.

Прямые линии

9 и 23 ноября с 12.00 до 13.00 прямые линии проведёт Виталий Александрович Ефимчик, главный инженер Слуцкого лесхоза. Номер телефона — (801 795) 6 30 98.

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Напомним, что в Слуцком лесхозе заработала новая система по продаже дров — ЕГАИС (единая государственная автоматизированная информационная система учёта древесины и сделок с ней). Встречи с населением проводят, потому что много заявок на дрова.