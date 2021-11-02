В новом магазине в 12-м городке Слуцка некоторые полки сразу опустели. Что «размели» быстрее всего

Читатель «Кур'ера» обратил внимание, что «Маяк» в 12-м городке только-только открылся, и за несколько дней его работы случчане успели раскупить некоторые товары — полки местами уже пустые.

Фотографии сделаны в понедельник, 1 ноября, около 17 часов. По ценникам на полках видно, какие товары были популярными среди покупателей. Например,

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вермишель быстрого приготовления за 29 копеек,

маринованные корнишоны за 2,89 рубля,

два вида наполнителей для кошек за 1,89 и 1,99 рубля и др.

РАНЕЕ. С фокусником и аквагримом. Как в 12-м городке Слуцка прошло открытие «Маяка» (фото)