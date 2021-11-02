С 6 ноября (первая суббота ноября) охотникам разрешено добывать зайца-беляка, зайца-русака, белку, куницу лесную, куницу каменную, норку американскую, ондатру и хорька лесного. Об этом «Кур'еру» сообщили в Солигорской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира.

Охота на зайца-русака и зайца-беляка разрешается в светлое время суток как ружейным, так и безружейным способами. Ружейная охота на зайцев разрешена из засады, с подхода, загоном. Допускается применение гладкоствольного охотничьего оружия с использованием патронов, снаряжённых дробью, а также охотничьих собак всех пород, при безружейной охоте — борзых охотничьих собак и ловчих птиц.

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Ружейная охота на другие вышеперечисленные виды пушных животных разрешена в светлое время суток с подхода, в том числе с охотничьими собаками всех пород, кроме гончих и борзых.

Разрешёнными орудиями при ружейной охоте являются гладкоствольные охотничьи ружья с использованием патронов, снаряжённых дробью, нарезное охотничье оружие калибра 5,6 мм. При безружейной охоте разрешено применять капканы и ловушки (кроме петель).

Напоминаем! При охоте на пушных зверей с гладкоствольным оружием охотникам запрещается иметь при себе патроны, снаряжённые картечью и пулями. За их ношение предусмотрен штраф от 3 до 15 базовых величин, а при повторном нарушении этой нормы — лишение права на охоту.