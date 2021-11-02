«Это неуважение к простым людям». Пенсионер из Слуцка говорит, что на его переулке канализация и дорожное покрытие есть не у всех

Олеся Белая
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В «Кур'ер» обратился пен­сионер Станислав Гуринович. Он недоумевает, почему в 3-м переулке Урицкого канализация и дорожное покрытие в одной части есть, а в другой — нет. Мы попытались разобраться в ситуации.

Что рассказал житель Слуцка

Станислав Гури­нович — офицер в отставке. Ему 80 лет, бывший военный экономист. Когда умерла жена, переехал в Слуцк.

«Это неуважение к простым людям». Пенсионер из Слуцка говорит, что на его переулке канализация и асфальт есть только там, где «живут директора»
3-й переулок Урицкого в Слуцке. Вид от дома, где живут Станислав Гуринович и его сестра, оба пенсионеры. Зелёная скамейка — это их. Фотографии: Олеся Белая
Мужчина показал свой переулок. Он имеет форму длинной петли с перемычкой посередине. На одной части «петли» проведена городская канализация и дома к ней подключены, а на другой — нет. Станислав не понимает почему. Он находит объяснение в том, что на неблагоустроен­ной части улицы живут простые люди, а на благоустроенной — «директора».
«Это неуважение к простым людям». Пенсионер из Слуцка говорит, что на его переулке канализация и асфальт есть только там, где «живут директора»
3-й переулок Урицкого имеет форму вытянутого овала с «перемычкой» посередине и «ножкой» внизу. Жёлтым цветом мы отметили участок, где есть дорожное покрытие и проведена канализация. Синим отмечена часть переулка, где нет асфальта и канализации. Скриншот с «Яндекс.Карты»
«Это неуважение к простым людям». Пенсионер из Слуцка говорит, что на его переулке канализация и асфальт есть только там, где «живут директора»
Участок 3-го переулка Урицкого, где есть дорожное покрытие и канализация
Дом, где живёт Станислав Николаевич, — одноэтаж­ный «деревенский», как и другие дома пенсионеров рядом.

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«Это такое неуважение к простым людям! — говорит мужчина. — Туда провели канализацию, а здесь пенсионеры должны за сарай в туалет ходить».

Также, по мнению пенсионера, странно, что только четвёртую часть переулка покрыли асфальтогранулятом.

«Это неуважение к простым людям». Пенсионер из Слуцка говорит, что на его переулке канализация и асфальт есть только там, где «живут директора»
Голубым цветом отмечено, где на 3-м переулке Урицкого лежит покрытие. Широкая улица слева — Копыльская. Широкая изогнутая улица справа от переулка — улица Слуцких поясов. Скриншот с «Яндекс.Карты»

Что рассказала жительница «привилегированной» части переулка

Пенсионерка, которая живёт на более благоустроенной стороне, рассказала, что здесь действительно селились предприниматели и люди, которые занимали «не последние» должности в городе. Женщина переехала в переулок около 26 лет назад, и городская канализация уже была. Те, кто строился, подключали к ней свои дома.

Женщина пожаловалась, что покрытие всё в ямах. К тому же дорога наклонена неправильно, и вода стекает во дворы.

Куда обращались горожане и что им ответили

Пенсионеры, проживающие в девяти домах на 3-м переулке Урицкого, 7 сентября передали коллективное письмо Андрею Янчевскому, председателю Слуцкого райисполкома. В обращении написано вот что (приводим в сокращении):

«Мы, жители г. Слуцка, проживающие более 50 лет по 3-му переулку Урицкого, требуем создать для нас нормальные условия для проживания: провести по нашему переулку сеть городской канализации для подключения к ней наших домов и заасфальтировать переулок».

«Это неуважение к простым людям». Пенсионер из Слуцка говорит, что на его переулке канализация и асфальт есть только там, где «живут директора»
Станислав Гуринович показывает копию обращения жителей переулка в Слуцкий райисполком

Официальный ответ

7 октября жители получили ответ, в котором написано, что

«для подключения индивидуальных жилых домов, расположенных по 3-му переулку Урицкого в г. Слуцке, к централизованным сетям водоотведения необходимо строительство новых инженерных сетей. Данный вид работ планом очерёдности строительства объектов инженерно-транспортной инфраструктуры не предусмотрен, и выполнение указанных работ за счёт бюджетных средств не планируется. Собственники домовладений /…/ могут создать потребительский кооператив для организации строительства сетей водоотведения (канализации)».

Также в ответе написано, что устройство тротуара и асфальта в переулке внесено в перечень очерёдности работ по благоустройству города. Работы выполняются по мере финансирования. Поэтому невозможно назвать конкретные сроки, когда это будет сделано.

А где запланировано проложить канализацию

В перечне очерёдности строительства сетей водоснабжения и канализации на 2021 год запланировано проведение коммуникаций к нескольким многоквартирным домам, а также к строящимся домам частного сектора в «Заречном» и к группе домов на улице Гагарина.

Комментарий управления капитального строительства Слуцка

Игорь Родионов, начальник УКС Слуцкого района, объяснил, что город прокладывает инженерные сети в частный сектор только в новых районах, которые строятся для нуждающихся в улучшении жилищных условий. Например, как микрорайон «Заречный».

В остальных случаях люди прокладывают канализацию за свои деньги.

«Когда мы проводили коммуникации по улице Зелёной к многоквартирной застройке, — говорит начальник УКС, — жители ближайшего частного сектора создали кооператив, заказали проект, наняли организацию, которая проложила канализацию на их улицу».

Что собирается делать случчанин

«Это неуважение к простым людям». Пенсионер из Слуцка говорит, что на его переулке канализация и асфальт есть только там, где «живут директора»
Улица Слуцких поясов в Слуцке. Она идёт параллельно 3-му переулку Урицкого. С ней Станислав Гуринович сравнивает свой участок переулка
Станислав Николаевич возмущён, что пенсио­нерам предложили создать кооператив и провести канализа­цию за свои деньги. Ведь часть переулка благоустроили, а «никто потребительский кооператив не создавал».

Получив ответ, мужчина вновь написал письмо Андрею Янчевскому. Он сравнивает благо­устройство улицы Слуцких поясов со своим переулком, который находится рядом, и хочет узнать, за чей счёт благо­устраивали эту улицу.

Станислав Гури­нович планирует также записаться на приём. А если это не поможет, то обращаться даль­ше — в Администрацию президента.

Опыт случчанки, которая провела канализацию за свои деньги

У случчанки Марины, которая живёт в частном секторе в районе костёла, на улице не было канализации. Несколько лет назад они с соседями организовались и проложили её за свои деньги.

Процесс, по словам Марины, был дорогой, долгий и сложный. Сначала уговаривали как можно больше соседей участвовать в кооперативе, чтобы «раскинуть» сумму на всех и каждый заплатил меньше. Изучали, советовались со специалистами, какую лучше заказать канализацию: самотёчную или напорную. Соседи ссорились из-за места расположения колодцев. Отдельный человек занимался проектом и его согласованием, а «частник» строил саму канализацию в рассрочку на 3 месяца.

«Эту трубу город нам бы не проложил, — считает случчанка, — очень дорогостоящие работы. Поэтому мы решили, что нужно делать самим. Если со временем улицу заасфальтируют, тогда — всё, никто не даст нам поднимать асфальт».