«Это неуважение к простым людям». Пенсионер из Слуцка говорит, что на его переулке канализация и дорожное покрытие есть не у всех

В «Кур'ер» обратился пен­сионер Станислав Гуринович. Он недоумевает, почему в 3-м переулке Урицкого канализация и дорожное покрытие в одной части есть, а в другой — нет. Мы попытались разобраться в ситуации.

Что рассказал житель Слуцка

Станислав Гури­нович — офицер в отставке. Ему 80 лет, бывший военный экономист. Когда умерла жена, переехал в Слуцк. Мужчина показал свой переулок. Он имеет форму длинной петли с перемычкой посередине. На одной части «петли» проведена городская канализация и дома к ней подключены, а на другой — нет. Станислав не понимает почему. Он находит объяснение в том, что на неблагоустроен­ной части улицы живут простые люди, а на благоустроенной — «директора». Дом, где живёт Станислав Николаевич, — одноэтаж­ный «деревенский», как и другие дома пенсионеров рядом.

Реклама

«Это такое неуважение к простым людям! — говорит мужчина. — Туда провели канализацию, а здесь пенсионеры должны за сарай в туалет ходить».

Также, по мнению пенсионера, странно, что только четвёртую часть переулка покрыли асфальтогранулятом.

Что рассказала жительница «привилегированной» части переулка

Пенсионерка, которая живёт на более благоустроенной стороне, рассказала, что здесь действительно селились предприниматели и люди, которые занимали «не последние» должности в городе. Женщина переехала в переулок около 26 лет назад, и городская канализация уже была. Те, кто строился, подключали к ней свои дома.

Женщина пожаловалась, что покрытие всё в ямах. К тому же дорога наклонена неправильно, и вода стекает во дворы.

Куда обращались горожане и что им ответили

Пенсионеры, проживающие в девяти домах на 3-м переулке Урицкого, 7 сентября передали коллективное письмо Андрею Янчевскому, председателю Слуцкого райисполкома. В обращении написано вот что (приводим в сокращении):

«Мы, жители г. Слуцка, проживающие более 50 лет по 3-му переулку Урицкого, требуем создать для нас нормальные условия для проживания: провести по нашему переулку сеть городской канализации для подключения к ней наших домов и заасфальтировать переулок».

Официальный ответ

7 октября жители получили ответ, в котором написано, что

«для подключения индивидуальных жилых домов, расположенных по 3-му переулку Урицкого в г. Слуцке, к централизованным сетям водоотведения необходимо строительство новых инженерных сетей. Данный вид работ планом очерёдности строительства объектов инженерно-транспортной инфраструктуры не предусмотрен, и выполнение указанных работ за счёт бюджетных средств не планируется. Собственники домовладений /…/ могут создать потребительский кооператив для организации строительства сетей водоотведения (канализации)».

Также в ответе написано, что устройство тротуара и асфальта в переулке внесено в перечень очерёдности работ по благоустройству города. Работы выполняются по мере финансирования. Поэтому невозможно назвать конкретные сроки, когда это будет сделано.

А где запланировано проложить канализацию

В перечне очерёдности строительства сетей водоснабжения и канализации на 2021 год запланировано проведение коммуникаций к нескольким многоквартирным домам, а также к строящимся домам частного сектора в «Заречном» и к группе домов на улице Гагарина.

Комментарий управления капитального строительства Слуцка

Игорь Родионов, начальник УКС Слуцкого района, объяснил, что город прокладывает инженерные сети в частный сектор только в новых районах, которые строятся для нуждающихся в улучшении жилищных условий. Например, как микрорайон «Заречный».

В остальных случаях люди прокладывают канализацию за свои деньги.

«Когда мы проводили коммуникации по улице Зелёной к многоквартирной застройке, — говорит начальник УКС, — жители ближайшего частного сектора создали кооператив, заказали проект, наняли организацию, которая проложила канализацию на их улицу».

Что собирается делать случчанин

Станислав Николаевич возмущён, что пенсио­нерам предложили создать кооператив и провести канализа­цию за свои деньги. Ведь часть переулка благоустроили, а «никто потребительский кооператив не создавал».

Получив ответ, мужчина вновь написал письмо Андрею Янчевскому. Он сравнивает благо­устройство улицы Слуцких поясов со своим переулком, который находится рядом, и хочет узнать, за чей счёт благо­устраивали эту улицу.

Станислав Гури­нович планирует также записаться на приём. А если это не поможет, то обращаться даль­ше — в Администрацию президента.

Опыт случчанки, которая провела канализацию за свои деньги

У случчанки Марины, которая живёт в частном секторе в районе костёла, на улице не было канализации. Несколько лет назад они с соседями организовались и проложили её за свои деньги.

Процесс, по словам Марины, был дорогой, долгий и сложный. Сначала уговаривали как можно больше соседей участвовать в кооперативе, чтобы «раскинуть» сумму на всех и каждый заплатил меньше. Изучали, советовались со специалистами, какую лучше заказать канализацию: самотёчную или напорную. Соседи ссорились из-за места расположения колодцев. Отдельный человек занимался проектом и его согласованием, а «частник» строил саму канализацию в рассрочку на 3 месяца.

«Эту трубу город нам бы не проложил, — считает случчанка, — очень дорогостоящие работы. Поэтому мы решили, что нужно делать самим. Если со временем улицу заасфальтируют, тогда — всё, никто не даст нам поднимать асфальт».