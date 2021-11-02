Для выставки про еврейский Слуцк в краеведческом музее нужны старинные вещи. Община просит откликнуться случчан

Галина Ванкевич, председатель Слуцкой еврейской общины, сообщила «Кур'еру», что в краеведческом музее готовится экспозиция о слуцких евреях, которые массово жили здесь около 400 лет.

К сожалению, почти все случчане-евреи были замучены, расстреляны или сожжены заживо во время фашистской оккупации. Пожары и насильное помещение в гетто плохо способствовали сохранению их вещей. Поэтому будущей выставке не хватает экспонатов.

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Слуцкая еврейская община «Помни» просит откликнуться тех, у кого сохранились старинные предметы, связанные с местными евреями. «Возможно, вам будет не жалко передать эти вещи на хранение в музей, чтобы восстановить и сохранить память про утраченный период слуцкой истории», — сказала Галина Ванкевич.