«Он боролся до последнего. Ещё и нас поддерживал». Ушёл из жизни мастер из Слуцка Сергей Ярошевич

Сергей Владимирович Ярошевич родился 15 марта 1961 года в Брановичах. Сейчас это уже Слуцк, улица Гаспадарчая. Когда женился, переехал в частный дом на улице Ленина недалеко от ремзавода.

Каким был Сергей Ярошевич

Светлана Константиновна рассказывает, что в быту её муж был хозяйственным и делал всё для дома.

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«У него везде должен был быть порядок, — вспоминает вдова, — чтобы всё на своих местах. Ответственный человек. Не пил. Старался, работал, всё вкладывал в семью. Он умел делать всё. И машину ремонтировал сам, и дом отделывал. Только прожил мало и не всё успел. У него был лейкоз. Но он боролся до последнего. Ещё и нас поддерживал». У Сергея Владимировича осталась жена, два взрослых сына, трое внуков. Он умер 4 августа этого года.

Не успел передать мастерство

Сергей Ярошевич работал на Слуцких электросетях сначала столяром, потом водителем. В свободное время, вечером и по выходным, любил делать стулья, которые дарил близким.

«У него была такая задумка, что он пойдёт на пенсию и откроет своё дело, — рассказывает Светлана Константиновна. — Он делал стулья и резные табуретки. У нас есть целая мастерская, там, наверное, 15 станков. Он что-то покупал, но в основном делал станки своими руками, например, два дровокола. Подставляешь большое полено, и станок его раскалывает.

Это видео снимал сам Сергей Ярошевич. Из семейного архива

На одном станке одно делал, на другом — другое. Очень много заготовок осталось. Он умер очень быстро. Детям не успел передать навыки. Всё думалось, может, потом покажет. А теперь всё, уже никто не покажет. Может быть, через вашу газету найдётся какой-то серьёзный человек, который доделал бы это всё".

Если вы хороший плотник и готовы доделать проекты Сергея Ярошевича, звоните по телефону (8029) 255 79 40 (Светлана Константиновна).