К Дню поминовения усопших (Осенним Дедам, отмечаются 2 ноября) «Кур'ер» подготовил* материал о том, что у белорусов принято делать в течение года после похорон.
Почему важны 3, 9 и 40 дни со дня смерти
В православии считается, что первые два дня после смерти душа находится в мире живых и прощается с близкими.
- На 3-й день, по поверью, душа возносится на небо. Поэтому раньше было принято хоронить человека только на 3-й день. Но сейчас эта практика отошла. Похороны могут пройти и в сам день смерти, а на третий день родные посещают могилу.
- На 9-й день душа встречается с Богом. Но до 40-го дня может иногда наведываться в мир живых.
- На 40-й день происходит Суд Божий. После этого душа окончательно уходит в иной мир.
А в народе было поверие, что душа покойного 40 дней после смерти остаётся на земле: первые три дня — в доме, потом до 40-го дня скитается по местам, знакомым при жизни.
Что положено по обычаю делать родным и близким
- Из дома, где проживал усопший, в течение недели вообще ничего не выносят, даже мусор. А вещи покойного раздают только после 40-го дня.
- И на 3-й, и на 9-й, и на 40-й дни родственники посещают церковь и заказывают панихиду по умершему, ставят свечи и молятся за упокой его души, раздают милостыню.
- На 9-й и 40-й дни устраивают поминки с кутьёй.
- На 40-й день, кроме церкви, посещают могилу, наводят там порядок и убирают венки.
- В течение года после смерти покойного его самые близкие родственники (дети, родители, муж или жена, братья и сёстры) не участвуют в торжествах и не устраивают свадеб.
- Со дня похорон и до 40-го дня, вспоминая имя умершего, произносится словесная формула-оберег для себя и всех живых: «Земля ему пухом».
- После 40-го дня и на протяжении трёх последующих лет надо говорить иную формулу-пожелание: «Царствие ему небесное». Слова эти должны быть адресованы любому умершему, независимо от обстоятельств его жизни и смерти.
Годовщина смерти
Это последний день траура по усопшему. На поминки приглашают только самых близких. С утра или накануне вечером посещают церковь и заказывают поминальную службу, на которой присутствуют родные.
В первой половине дня посещают кладбище. Там наводят порядок, убирают мусор. Потом наступает время поминальной трапезы с кутьёй.
После годовщины обычно на могилу устанавливают постоянный памятник и ограду. Эта традиция имеет и практическую сторону: за год земля на могиле утрамбовывается, памятник после установки не покосится.
*По информации из открытых источников.
Как я стала писать некрологи
От автора рубрики «Кур'ера» «О тех, кого больше с нами нет»
В 2020 году нашу семью постигло горе: за одну зиму умерли мои дядя и бабушка. Незадолго до бабушкиной смерти я успела написать про неё статью, как она в 20 лет попала в Монголию и там командовала бригадой солдат.
На поминках родные благодарили меня за эту статью, ведь теперь память о бабушке сохранится не только в наших сердцах. Тысячи читателей узнали, какая она была замечательная.
И мне пришла идея сделать рубрику в газете — «О тех, кого больше с нами нет». Чтобы у каждого была возможность оставить память о своём умершем близком. Ведь смерть, как бы грустно это ни было, — неотъемлемая часть жизни. И светлая память о человеке — это в конечном счёте единственное, что от него остаётся живым.
СПРАВКА. В рубрике «О тех, кого больше с нами нет» «Кур'ер» публикует добрые слова и воспоминания о тех, кто ушёл из жизни. Если вы понесли утрату, вы можете разместить в рубрике добрые слова о вашем умершем близком. Это бесплатно. Для этого принесите в редакцию (ул. Ленина, 128) или вышлите на вайбер (+375 44) 53 99 056 фотографию свидетельства о смерти. С вами свяжутся для беседы. Справки — по указанному телефону.