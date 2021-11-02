Для белорусских чиновников и руководителей госорганизаций ввели изменения по командировкам за границу

В Беларуси внесли изменения по служебным командировкам за границу чиновников и руководителей госорганизаций. Для них прописали дополнительные критерии, как определять, нужно ли отправляться в рабочую поездку за границу и как оценивать её результативность. Новшества предусмотрены специальным указом.

В указе прописали, на что должны ориентироваться чиновники и руководители госорганизаций, когда принимают решение о командировке за границу. Среди показателей — возможные результаты по наращиванию и диверсификации экспорта белорусских товаров и услуг, а также по импортозамещению и энергетической безопасности.

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Правительство будет ежегодно оценивать эффективность командировок подчинённых ему организаций, а также руководителей госорганов.

Также отменено согласование с президентом командировок, к примеру, заместителей премьер-министра, главы Администрации президента. Но по заграничным поездкам многих чиновников по-прежнему нужно такое согласие.

Например, министр иностранных дел должен отпрашиваться в служебную командировку за границу непосредственно у президента. Если он одобрит, то служебную записку перенаправят в правительство, чтобы оно приняло решение о поездке.

Поступившие президенту запросы на зарубежные командировки от министров внутренних дел, обороны, по чрезвычайным ситуациям, председателей КГБ, Госпогранкомитета, ГТК должны перенаправлять в госсекретариат Совбеза.

Новшества по командировкам должны заработать через 3 месяца после официального опубликования документа, то есть в начале февраля 2022 года.