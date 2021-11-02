Реконструкция улицы Ивановского в Слуцке. Сделали зелёный пешеходный переход (фотофакт)

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Случчанин Руслан Березовский сфотографировал, как выглядит пересечение улиц Ивановского и Магистральной после реконструкции. Светофор пока не работает.

Реконструкция улицы Ивановского в Слуцке. Сделали зелёный пешеходный переход (фотофакт)
Фотографии: Руслан Березовский
Реконструкция улицы Ивановского в Слуцке. Сделали зелёный пешеходный переход (фотофакт)
Знак предупреждает водителей, что здесь находится место пересечения велосипедной дорожки с проезжей частью дороги