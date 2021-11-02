В самом большом микрорайоне Слуцка больше нет ни отделения, ни банкомата, ни инфокиоска Беларусбанка. Куда они переедут

Отделение Беларусбанка, которое было в микрорайоне «Чехова», экстренно переезжает из здания на Чехова, 22 в центр города. Клиенты там не обслуживаются с 1 ноября. Банкомат и инфокиоск тоже уже не работают.

Отделение не закрылось, а переезжает

Как рассказала «Кур'еру» Наталия Данилевич, директор центра банковских услуг № 615 ОАО «АСБ Беларусбанк», отделение на Чехова (№ 615/5259) не закрывается, а перемещается в здание по адресу: улица Ленина, 197, где находится другое отделение (№ 615/5252). Там будет открыто окошко «чеховского отделения». Оно заработает со среды, 3 ноября.

Реклама

Руководитель пояснила, что Беларусбанк безвозмездно передал здание на Чехова другой организации Слуцка в конце сентября.

«На сегодняшний день у нас нет договора аренды. Здание неотапливаемое. Все эти моменты сопутствовали переезду. Ещё до конца не решён вопрос, останемся мы там (на Чехова, 22. — Прим.ред.) или нет. Но при передаче здания у нас была такая договорённость», — сказала Наталия Данилевич.

Руководитель ЦБУ № 615 добавила, что клиенты банка могут обслуживаться в любом отделении города, потому что есть единая база.

ВАЖНО. Если у вас были какие-то индивидуальные операции в отделении на Чехова, например, заказана пластиковая карта, то тогда её надо получать уже в отделении на Ленина, 197.

«Для улучшения качества обслуживания клиентов мы продлили время работы отделения на Ленина, 197 (напротив 58-го магазина. — Прим. ред.) до 19.00 и сделали субботу рабочим днём», — сказала руководитель.

Что будет с банкоматом и инфокиоском

Наталия Данилевич рассказала, что они отключили банкомат и инфокиоск, которые располагались в тамбуре здания на Чехова. Но уже есть договорённость с подрядной организацией, которая строит магазин «Соседи» на Магистральной, что банк будет арендовать площадь в торговом объекте под эти аппараты. По информации «Кур'ера», банкомат и инфокиоск на Чехова были специально приспособлены для слабовидящих людей, которые работают в «Ямполь-Слуцк». Это предприятие как раз находится через дорогу от бывшего здания Беларусбанка.

Что будет в бывшем здании Беларусбанка

По информации «Кур'ера», есть определённые договорённости, что в здании Беларусбанка на Чехова разместится Слуцкий РОСК. Но это совсем не ближайшая перспектива, так как для переезда необходим ремонт и специальное оборудование. Вопрос может затянуться до полугода или вовсе станет неактуальным.