«Если нам не будут мешать, ещё поработаем». Угасает ли Слуцкий рынок (репортаж Александра Бранкевича)

После народной новости про роллет Александр Бранкевич отправился на Слуцкий рынок. Оказалось, что история с павильоном далеко не выдумка. Ещё один предприниматель рассказал «Кур'еру», что несколько лет назад купил павильон за $ 11 000, а в последующем продал за $ 700.
Александр поговорил с ИП на рынке и узнал, каким для них был этот год, что ожидают от следующего и с каким настроением работают. Подробнее об этом смотрите в нашем сюжете.
Приятного просмотра!
Ведущий: Александр Бранкевич, Видео: Глеб Рулёв
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