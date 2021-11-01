«Если нам не будут мешать, ещё поработаем». Угасает ли Слуцкий рынок (репортаж Александра Бранкевича)

После народной новости про роллет Александр Бранкевич отправился на Слуцкий рынок. Оказалось, что история с павильоном далеко не выдумка. Ещё один предприниматель рассказал «Кур'еру», что несколько лет назад купил павильон за $ 11 000, а в последующем продал за $ 700.

Александр поговорил с ИП на рынке и узнал, каким для них был этот год, что ожидают от следующего и с каким настроением работают. Подробнее об этом смотрите в нашем сюжете.

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Приятного просмотра!

Ведущий: Александр Бранкевич, Видео: Глеб Рулёв

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