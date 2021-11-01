В Слуцком РОВД пройдёт день открытых дверей. Когда и во сколько там ждут будущих абитуриентов

В преддверии вступительной кампании-2022 в четверг, 4 ноября, в 14.00 в Слуцком РОВД пройдёт день открытых дверей. «Для будущих абитуриентов это хорошая возможность поближе познакомиться с профессией милиционера», — отметили «Кур'еру» в райотделе.

Ребятам по возможности продемонстрируют помещения РОВД (в том числе тир, спортзал), ГАИ, уголовно-исполнительной инспекции, вытрезвителя.

Покажут технику, имеющуюся в милиции. Например, автозак и патрульные авто Госавтоинспекции.

А также средства индивидуальной защиты и активной обороны, находящиеся на вооружении у сотрудников райотдела.

РАНЕЕ. Если хочешь стать милиционером: слуцкому абитуриенту на заметку