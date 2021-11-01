«Да», «Нет»… На референдуме по Конституции будет лишь один вопрос

Организаторы голосования по поправкам в Конституцию включат в избирательный бюллетень только один вопрос и два варианта ответа: «Да» или «Нет». Об этом рассказала Лидия Ермошина, глава ЦИК, пишет Sputnik.by.

Вопрос, на который предложат ответить избирателям, будет звучать так: «Одобряете ли вы внесение изменений в Конституцию?».

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«Перечислять все изменения, предлагаемые в Конституцию, в избирательном бюллетене мы не можем. Они будут опубликованы в прессе. Проект будет также висеть на участках для голосования», — сказала глава ЦИК.

Дату начала подготовки и проведения референдума объявит Александр Лукашенко. Он должен сделать это за 30 дней до основного дня голосования.

Избирательный механизм на конституционном референдуме будет такой же, как и на всех выборах. «Это досрочное голосование, день проведения референдума и подведение итогов. То есть всё, как обычно», — отметила Лидия Ермошина.