На чём больше всего приходится экономить читателям «Кур'ера». Итоги опроса

31 октября отмечался Международный день экономии. По этому поводу «Кур'ер» спросил у своих читателей во «ВКонтакте», на чём им приходится экономить больше всего. В опросе поучаствовали 100 человек.

Отметим, что опрос проходил анонимно, а респонденты могли выбрать сразу несколько вариантов ответов для голосования.

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