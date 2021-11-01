На чём больше всего приходится экономить читателям «Кур'ера». Итоги опроса

31 октября отмечался Международный день экономии. По этому поводу «Кур'ер» спросил у своих читателей во «ВКонтакте», на чём им приходится экономить больше всего. В опросе поучаствовали 100 человек.
Отметим, что опрос проходил анонимно, а респонденты могли выбрать сразу несколько вариантов ответов для голосования.
- С разницей всего в 1% «победили» такие позиции, как досуг (49%) и одежда/обувь (48%). На третьем месте оказался уход за собой (30%).
- Меньше всего участники опроса экономят на мобильной связи и/или интернете, а также на «коммуналке» и лекарствах.