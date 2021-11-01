Можно погадать на кофейной гуще, с ностальгией полистать старый альбом или переоценить роль домохозяйки. Какие праздники в мире и в Беларуси отмечаются на этой неделе, расскажет календарь дат. Читайте обзор «Кур'ера».

1 ноября — День гадания на кофейной гуще. Всё, что для этого нужно, — это молотый кофе, турка, чашка и блюдце. Предполагается, что заваренный кофе нужно пить мелкими глотками, думая о важной проблеме, после перевернуть чашку с осадком (гущей) на блюдце и попытаться разглядеть в спонтанных узорах грядущее.

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2 ноября — Осенние Деды (Дзяды). К этому празднику было принято готовиться с особой тщательностью: убирать в доме, мыться в бане. Во время ужина, на который, как верят белорусы, к ним в гости придут предки, позволялось говорить только о дедах — их жизни, отдельных случаях и чертах характера, вспоминать их слова и наставления, мудрые советы и добрые дела. Начинался этот разговор с рассказа о самом старейшем и наиболее известном предке, а заканчивался воспоминанием об умерших совсем недавно.

3 ноября — День домохозяйки и домохозяина. Миллионы трудолюбивых мужчин и женщин посвятили себя дому и детям. Это круглосуточная работа, которая иногда не получает заслуженной благодарности. Этот день посвящён тому, чтобы оценить весь домашний труд, включая приготовление еды, покупку продуктов, выполнение ремонта в доме и пр.

4 ноября — День рождения кассового аппарата. Изобретатель Джеймс Ритти был владельцем одного из популярных кафе в городе Дейтон, штат Огайо. Но из-за барменов, которые запускали руки в кассу, заведение не приносило прибыли. Во время одного из путешествий на корабле Джеймс забрёл в машинное отделение и увидел, что количество вращений вала в двигателе во время работы фиксируется на определённом устройстве. В этот момент он понял, что его проблема решаема.

По возвращении домой Ритти вместе с братом сконструировал первый кассовый аппарат, а затем запатентовал его (получил патент 4 ноября 1879 года). Собранный прибор на первых порах просто фиксировал покупку. Однако уже это позволило талантливому бизнесмену не только получать прибыль от своего заведения, но и довольно быстро поправить своё благосостояние, чтобы заняться разработкой более совершенного устройства.

5 ноября — День рассматривания старых фотографий. Чтобы поучаствовать в празднике, нужны старые фото прошлых лет, личные или общественные, свободное время и желание. А если семейный фотоархив уже давно изучен до дыр, то можно отправиться в музей или посетить галерею. Несколько часов единения с искусством помогут отвлечься от бытовых проблем и принесут массу впечатлений.

6 ноября — Всемирный день мужчин. Решение об учреждении праздника было принято единственным президентом СССР Горбачёвым. Помимо стран бывшего Советского Союза, данную идею поддержала городская управа Вены и некоторые международные организации, в том числе и ООН. В этот день мужчины принимают поздравления, им дарят подарки, награды и выносят благодарности за их заслуги.

7 ноября — День работников гражданской авиации в Беларуси. Днём рождения гражданской авиации в РБ считается 7 ноября 1933 года, когда был торжественно открыт аэропорт «Минск» и осуществлён первый рейс по маршруту Минск—Москва.