31 декабря в Беларуси прекратят обмен банкнот образца 2000 года

31 декабря этого года в Беларуси завершится обмен банкнот образца 2000 года, пишет БЕЛТА.

С 1 января 2022 года банкноты номиналом 100, 500, 1 000, 5 000, 10 000, 20 000, 50 000, 100 000, 200 000 белорусских рублей образца 2000 года будут считаться недействительными (утратившими силу законного платёжного средства).

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Указанные банкноты можно обменять в кассах Нацбанка без ограничений и без взимания вознаграждения. Обмен осуществляется в соотношении Br10 тыс. в денежных знаках образца 2000 года к Br1 в денежных знаках образца 2009 года.

Последняя деноминация официальной денежной единицы Беларуси была проведена 1 июля 2016 года в соответствии с указом президента № 450 «О проведении деноминации официальной денежной единицы Республики Беларусь».

С 1 июля 2016 года в обращение были выпущены семь номиналов новых банкнот образца 2009 года — 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 рублей и восемь номиналов монет — 1, 2, 5, 10, 20 и 50 копеек, а также 1 и 2 рубля.