Кто и почему сделал новые скамейки, которые установили около магазина «1000 мелочей» в Слуцке

В пятницу, 29 октября, около клумб напротив магазина «1000 мелочей» установили две новые скамейки. Одну сделали работники Слуцкого мясокомбината, а вторую — Слуцкого комбината хлебопродуктов. Эти предприятия принимали участие в смотре-конкурсе на «Лучшую скамейку», который посвятили Дню Независимости и Дню города.



Как рассказала «Кур'еру» Ольга Бруй, заместитель генерального директора Слуцкого мясокомбината по идеологической работе, комбинат занял первое место на конкурсе. Предприятию вручили диплом I степени и ноутбук, который администрация подарила ремонтно-строительному цеху. Его работники Александр Маркевич и Александр Куница своими силами сделали скамейку в короткий срок.

Главный инженер Александр Кабыш стал автором проекта. «Фразу „В жизни должна быть пауза…“ (днём 1 ноября таблички с этой фразой уже не было. — Прим.ред.) придумали вместе с ним. Скамейка — это общий коллективный труд», — сказала Ольга Бруй.

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Замдиректора добавила, что изначально говорилось, что все конкурсные объекты пойдут на благоустройство города. Комиссия Слуцкого ЖКХ решала, где именно установить скамейки.

«Мы готовы участвовать в таких конкурсах на благо города. У нас люди — не только талантливые специалисты, но и мастера на все руки. Очень много делаем сами для благоустройства комбината, чтобы не привлекать лишние денежные средства, — добавила Ольга Бруй. — Всегда рады откликнуться на предложение и сделать что-то для Слуцка. Очень приятно, что нас отметили». Елена Рахманова, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Слуцкого райисполкома, пояснила «Кур'еру», что скамейки остальных участников также установят в городе. Места определяет Слуцкое ЖКХ.