Мармелад, напиток и печенье. Какие продукты уберут с прилавков из-за нарушений

Госстандарт обнаружил несоответствие требованиям безопасности ряда популярных продуктов. В «чёрный список» попали: гранатовый сок, несколько видов мармелада и печенье. Об этом сообщает телеграм-канал «Безопасность и качество».

Продажа продуктов, о которых идёт речь ниже, будет запрещена с 4 ноября. С этого же дня их нельзя будет ввозить в страну.

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Гранатовый сокосодержащий напиток (Pomegranatе drink)

Жевательный мармелад Fruit-tella («Медвежата», «Звери MIX», «Крутой микс», «Yo!rms»)

В состав продукции входит не заявленный изготовителем синтетический краситель азорубин (Е122). В маркировке отсутствует предупреждение о содержании в напитке красителей, которые могут оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей.

При производстве этих четырёх видов мармелада использовалось сырьё из овощей, применение которых недопустимо при производстве соков, — концентрированный сок чёрной моркови и редиса.

Затяжное печенье с изюмом «Гарибальди»

Изготовитель использовал при производстве данного продукта заявленную в маркировке недопустимую пищевую добавку — антиокислитель пиросульфит натрия (Е223).