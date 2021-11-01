На набережной случчане фотографируют лебедей. Птицы не боятся, а позируют

Алексей Скрынников
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Случчане фотографируют лебедей на набережной. Птицы охотно позируют.

Лебеди позируют для фото на набережной в Слуцке. Фотофакт
Лебеди позируют для фото на набережной в Слуцке. ФотофактЛебеди позируют для фото на набережной в Слуцке. Фотофакт

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Лебеди позируют для фото на набережной в Слуцке. Фотофакт