На выходных на Чехова в Слуцке перевернулась машина. Что с водителем

В субботу, 30 октября, в Слуцке на перекрёстке улиц Чехова и Ивановского столкнулись Renault Laguna и Volkswagen Sharan. После аварии госпитализирован 51-летний водитель Volkswagen, пишет МЛЫН.BY.

ДТП произошло около 12.00. 38-летний житель Старых Дорог на Renault двигался по улице Чехова. На перекрёстке с улицей Ивановского он проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с Volkswagen под управлением 51-летнего случчанина, который по Ивановского выехал на перекрёсток на зелёный свет.

Реклама

В результате аварии водитель Volkswagen получил закрытую черепно-мозговую травму, лёгкое сотрясение головного мозга и рану головы. Его отвезли в больницу для стационарного лечения.



Ранее.