Возле солигорской деревни Погост-2 произошло ДТП. Водитель погиб на месте происшествия, а пассажиры с различными травмами доставлены в Солигорскую ЦРБ. Об этом сообщает ОГАИ Солигорского РОВД, пишет AutoRun.by.

По предварительным данным, водитель 1985 г. р., управляя автомобилем BMW E60, двигался со стороны Слуцка в сторону Солигорска. В районе деревни Погост-2 он не справился с управлением, и машина слетела в кювет. Автомобиль несколько раз перевернулся.

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Водитель погиб на месте происшествия, двое пассажиров 2005 и 1995 годов рождения с травмами различной степени тяжести госпитализированы в УЗ «Солигорская ЦРБ».

Водитель и пассажиры ремнями безопасности пристёгнуты не были.

Как пишет Soligorsk news, авария произошла ночью 31 октября. На месте ДТП работали следователи, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 317 УК Республики Беларусь. Назначен ряд экспертиз, в ходе которых следователям предстоит выяснить, был ли технически исправен автомобиль, с какой скоростью он двигался, а также в каком состоянии находился водитель.

По информации «Кур`ера», все трое — случчане. Публикация обновлена в 12.58. Внесена уточняющая информация.