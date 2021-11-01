«Их намного больше, чем банковских с деньгами». Случчанка посчитала свои скидочные карты

Я решила посчитать, сколько у меня пластиковых скидочных карт в кошельке. К сожалению, их оказалось намного больше, чем банковских с денежными средствами.

Но так как я потребитель, который хочет выгодно покупать товар, карты только приумножаются. Вот мне кажется, что у многих людей ещё больше этих карт.

Реклама

Интересно, доверяют ли люди этим системам скидок?

Эта новость написана для рубрики «Народные новости». Такие материалы от читателей после минимальной модерации публикуются практически без изменений. Или, если того требует ситуация, становятся поводом для разработки редакционного материала. Если вас привлёк какой-то факт или событие, вы тоже можете предложить свою новость для публикации, нажав сюда: «Сообщить новость».

В ТЕМУ. Личный опыт. «Карты рассрочки, бонусов и скидок помогают мне выживать»