Где в Слуцке можно круглосуточно поесть шаурму и блинчики

Слуцк — город вкусной еды! Во всяком случае мы глубоко в этом уверены, учитывая, сколько заведений общепита открылось в последнее время. Поэтому мы запускаем рубрику «Средний чек», в которой будем рассказывать о заведениях города, где можно вкусно поесть или заказать доставку.

Сегодня мы отправляемся в мини-кафе «Айс».

Фишка этого мини-кафе в том, что они работают круглосуточно. Поэтому даже ночью вы сможете заказать здесь блинчики с фирменным соусом, двойной сэндвич (и даже тройной) или шаурму с маринованной капустой и морковью по-корейски. Также в меню есть картошка фри и наггетсы.

Адрес: ул. Гагарина, 1

Время работы: круглосуточно

Телефон: (801 795) 3 27 22

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