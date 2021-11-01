Где в Слуцке можно круглосуточно поесть шаурму и блинчики

Слуцк — город вкусной еды! Во всяком случае мы глубоко в этом уверены, учитывая, сколько заведений общепита открылось в последнее время. Поэтому мы запускаем рубрику «Средний чек», в которой будем рассказывать о заведениях города, где можно вкусно поесть или заказать доставку.
Сегодня мы отправляемся в мини-кафе «Айс».
Фишка этого мини-кафе в том, что они работают круглосуточно. Поэтому даже ночью вы сможете заказать здесь блинчики с фирменным соусом, двойной сэндвич (и даже тройной) или шаурму с маринованной капустой и морковью по-корейски. Также в меню есть картошка фри и наггетсы.
- Адрес: ул. Гагарина, 1
- Время работы: круглосуточно
- Телефон: (801 795) 3 27 22