«Можно работать с любой группой инвалидности». Как изменилась жизнь случчанина после аварии на мотоцикле

Более двадцати лет назад авария круто изменила жизнь случчанина Сергея Володченко. Перелом позвоночника сначала приковал к кровати, а потом парень два года учился заново ходить. Сергей не отчаялся, получил профессию и уже девять лет ремонтирует обувь случчан. Он рассказал «Кур'еру», что помогло ему найти себя после получения инвалидности.

Материал подготовлен в рамках совместного проекта «Невозможное — возможно» Слуцкого ТЦСОН и газеты «Кур'ер».

Сейчас Сергею Володченко 41 год. Он живёт с родителями в деревне Летковщина, в 17 километрах от Слуцка.

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«В мае 2000 года произошло ДТП, когда я ехал на мотоцикле, — рассказывает Сергей. — У меня был перелом позвоночника, ноги отказали сразу. Помню день 15 мая, когда меня прооперировали. Первую, вторую и третью недели после ДТП не думал ни о чём. В голове такие мысли: «Ай, сей­час кость срастётся — и всё будет нормально». Но через один или два месяца уже думаешь, а как дальше жить, будет ли как раньше. Надежда никогда не пропадала.

Только в сентябре меня привезли домой. Сначала двигался на коляске. Потом стал пробовать передвигаться на костылях. Было очень трудно, еле-еле волочил ноги.

Как восстанавливался

Восстанавливался постепенно. Ездил с другом Александром Амбражевичем по больницам, прошёл много курсов реабилитации, занимался дома специальными упражнениями. Ещё несколько лет ушло на то, чтобы я почувствовал себя немного лучше, увереннее.

Начал привыкать к новой жизни на косты­лях, приспосабливаться. Взял за правило больше ходить, даже хотя бы просто по улице. В деревне завели кроли­ков. Это стало моим делом: вышел, покормил, почистил клетки.

Движение и физическая нагрузка дали результаты: отказался от костылей и взял в руки трость. Без неё не могу ходить. Я не бегаю, но от стоянки до работы могу дойти. Один километр буду идти час. С костылями было бы быстрее, но не нравится.

От соцзащиты получил машину «Ока» и уже не сидел дома. С друзьями выезжали вместе куда-нибудь. Потом «Оку» поменял на Volkswagen Passat, хотелось авто покомфортнее.

Как стал обувным мастером

До аварии был трактористом. У меня есть друг в Весее Андрей Чечет. Он колясочник, пошёл учиться на обувщика. Эти курсы длятся три месяца. Сейчас у Андрея своя обувная мастерская в Солигорске. Он мне и подсказал: «И ты иди учись». Подумал, почему бы и нет. Встал на биржу труда.

Через полгода меня отправили на курсы по реабилитационной программе. Отучился. Меня послали работать в «Сельчанку» на год. Сделал перерыв, а потом пришёл работать в свою мастерскую. На этом месте с 16 октября 2012 года.

Можно работать с любой группой инвалидности, только надо пройти комиссию. Походить, где-то постоять в очередях. Это не так просто, но и не сложно. Если захотеть, то можно найти работу.

Как найти в себе силы жить

Главное — думать, что завтра будет день лучше. Находить хотя бы минимальное занятие, даже если колясочник и живёшь на пятом этаже. Например, моя знакомая делает поделки из бисера. Конечно, нужны родные, друзья, которые помогают и поддерживают.

У меня есть друг Андрей Доморад из Весеи. Он пере­двигается на коляске после ампутации ног. Андрей сделал автобус, чтобы на нём ездить. Знаю человека с инвалидностью, который «таксует». Есть девушка на коляске, которая живёт в Копыле на 4-м этаже и работает диспетчером.

Очень трудно начинать после травмы. Человек сразу не до конца понимает, что ждёт его дальше. Обязательно надо что-то делать, общаться с людьми, с теми, у кого тоже инвалидность. Они много могут рассказать, как решили свои проблемы. Это сейчас я деловой человек, но так было не всегда".