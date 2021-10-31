Про моду молодёжи. Кто как одет в Слуцке в разгар осени-2021

Корреспонденты «Кур'ера» вышли в город, чтобы посмотреть, во что была одета молодёжь посреди осени — в воскресенье, 31 октября. Теплые осенние дни приятно затянулись до глубокой осени.

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