В пандемию, когда все кругом говорят только про коронавирус, не помешает отвлечься и получить хорошую дыхательную и физическую нагрузку. Поэтому сажусь на велосипед и еду на экскурсию по деревням Слуцкого района. В этот раз мой маршрут от поворота на Жилин Брод по дороге H9477 в Гольчичи.

Огромная деревня раскинулась перед массивом Первомайского лесничества. Десять улиц (Центральная, Первомайская, Заря, Приозёрная, Лесническая, Ленина, Молодёжная, Новая, Садовая, Октябрьская) составляют её историческую территорию. Несколько лет назад сюда же были присоединены деревни Борок, Маковище, Нива, Копань и Ляды. Они стали улицами.

С чего начались Гольчичи

Рассказать про историю села согласилась Людмила. Она здесь родилась, живёт и работает. Происхождение названия Гольчичи имеет две версии: по первой — от реки Голька, по второй — от «Голое место» (без леса).

Реклама

Едем на улицу Заря, откуда начались Гольчичи. Извилистая грунтовая дорога ровно укатана, по обе стороны раскинулись дворы.

Большинство домов ухожены, некоторые интересно украшены. Много старых деревянных построек, за огородами которых начинается лес. Повстречалась нам редкая теперь в деревнях корова, привязанная около огромного старого дерева.

На улице сохранился родительский дом заслуженного строителя РБ, почётного гражданина Слуцкого района Фёдора Яковлевича Бойко. Он помогал возводить центр села.

Жёлтые дома

Борок тоже бывшая деревня. Раскинулась в одну улицу в поле. Рядом — молочно-товарная ферма и лес. Выглядит улица привлекательно. Дворы аккуратные, чистые.

Улица Октябрьская окружена полями, состоит из двух посёлков — Мойчево и Кастрычник.

Раньше западная часть называлась Мойчево. Никто не знает происхождение названия. Улица утопала в зелени. С приходом индустриализации энергетики обрезали деревья. Мойчево утратило своё очарование.

Кастрычник является продолжением Мойчево. Застраивался в 1970-е годы. Завернули на Садовую. Здесь, как и на Октябрьской, много кирпичных домов.

На улице Ленина раньше жили евреи

«На улице Ленина до Великой Отечественной войны жили евреи. Занимались ремёслами. Шили одежду, обувь, — рассказала Людмила. — В годы лихолетья односельчане спасли евреев от уничтожения. Жаль, что не записали рассказы стариков. Они знали имена тех, кто прятал людей».

Примечательно, что тут многие дома окружены поперечными заборами из досок.

На Молодёжной жил бывший председатель колхоза П. К. Жук. Его дом обычный, ничем не выделяется среди других. Сейчас в нём другие жильцы.

На Леснической лесники больше не живут

Лесническая улица раскинулась в лесу. На ней здание больницы, Первомайского лесничества. Говорят, что здесь, на месте разрушенной церкви, построят новую.

Людмила показала дома, где жили главврач В. Я. Ярошик и фельдшер А. А. Турбан. Жители помнят, что они постоянно были среди людей, помогали всем без графиков работы.

В доме на две семьи жили лесники. Теперь специалисты приезжают каждый день на работу из других мест. Постепенно улица заселяется дачниками.

«Без собак у нас никак»

Улица Лесническая плавно переходит в лесную дорогу. Въезжаем сначала в деревню Маковище, потом — в Ниву (Людмила сказала, что в названии Нива ударение падает на последний слог). Сейчас оба села имеют статус улиц деревни Гольчичи. Кругом лес. Люди осторожно присматриваются к велосипедисткам. Огромные собаки лежат прямо на дороге. Моя спутница знает хозяев. Просит забрать сторожей. «Без собак у нас никак, — говорит Людмила. — Любят наши места нечистые на руку люди. У знакомых раму из окна вытащили».

В Маковище и Ниве есть заброшенные дома. Но всё же большинство досмотрено, а некоторые ремонтируются.

Школы нет, а буфет остался

Возвращаемся назад. На Первомайской Людмила показала, где раньше была школа. Теперь там пустырь. А вот здание школьной столовой и буфета сохранилось. До войны на этом месте был сельсовет.

На улице Новой выстроились в линейку современные дома.

Улица Приозёрная не зря так называется. Она находится рядом с озером.

Что есть в центре Гольчичей

Завершаем экскурсию на улице Центральной. Здесь расположены административный центр сельсовета, правления ОАО «Гольчицкое», школа, Дом культуры, почта, продовольственный магазин, ну и киоск «Табакерка». Улица активно застраивалась в 90-е годы при председателе колхоза П. К. Жуке. Рядом магазин промтоваров, но он давно закрыт. Есть здание кафе — долгострой. Людмила показала парк напротив школы. В посадке деревьев участвовала её сестра, которой 69 лет. Правда, парк сильно одичал. Вырос подлесок, который никто не вырубает.

Нынешнее здание школы построили на болоте. Женщина помнит, как сюда возили много земли и делали насыпь. Я много лет проезжала через Гольчичи Центральной улицей. Посмотрела на другие улицы и поняла, что не знала это село. Визитной карточкой деревни назвала бы дощатые заборы и лесные улицы.

Подумала, что нужно приехать сюда ещё. Погулять по Приозёрной, Новой, Садовой, посмотреть на красивые улицы Заря и Борок.