«Я забыла, куда крутить руль». Истории, как «тупит» начинающий водитель (личный опыт жительницы Слуцка)

Виктория Капская
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31 октября — Всемирный день автомобилиста. Я решила рассказать на собственном примере, как «тупят» начинающие водители, как помогают на дорогах, на чём дешевле и выгоднее передвигаться по городу, если ты активный человек.

«Забыла, куда крутить руль». Истории от начинающего водителя, Слуцк
На автомобиле. Для меня машина — бюджетный, удобный и быстрый транспорт. Фото: Виктория Капская
У меня водительские права уже три года. Но полноценно ездить, в том числе одной, начала в конце лета. Живу на «Сахарном», работаю в центре, преподаю йогу на «Чехова». В день получается примерно четыре поездки в разные концы города.

Про деньги

Автобусом не пользуюсь с начала пандемии. Если нет машины, беру такси.

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В среднем поездки на такси стоят:

  • дом — работа — дом — 6,6 рубля;
  • дом — студия — дом — 11 рублей.

Накатываю в день на такси минимум 17,6 рубля. Умножаем на 20 рабочих дней, выходит 352 рубля. Сумма немного изменится, если один день работаю дома или кто-то подвезёт на йогу и обратно.

На своей машине хватает 10 рублей на три дня, то есть в среднем 66 рублей на 20 дней.

О времени

Время — ценный ресурс. Если мне нужно к определённому часу прибыть в студию или на работу, то вы­зы­ваю такси за 40 минут, чтобы оно доехало за 20 минут и за 20 ми­нут довезло, куда надо. Четы­ре поездки в день — это 1 час 20 минут ожидания такси или 26 часов в месяц. Это много.

Как выгоднее передвигаться по городу

Если человек ведёт активный образ жизни, надо быть мобильным. Конечно, ездить на авто­бусе дешевле, но не в плане времени и удобств.

Когда тепло, можно ездить на велосипеде — экологично и бесплатно. Можно ходить пешком, иногда такое практикую. Бесплатно, но долго, но можно совместить полезное с приятным, например, с прослушиванием аудиокниги.

Для меня машина — бюджетный, удобный и быстрый транспорт. Ремонт, обслуживание (мойка, чистка и так далее) не беру в расчёт, ведь не каждый день этим приходится заниматься.

Помощь автомобилистам

Когда стала выезжать, у меня был страх, что другие водители будут сигналить и кричать в форточку, что я «овца тупая». Так и было. Крещение прошла. Однако приятно удивлена, что мужчины охотно помогают.

Был случай на первой неделе вождения. Я оставила машину на стоянке за магазином. Прихо­жу, сажусь в машину, хочу выехать и вижу, что стоит грузовик, который разгружает продукты. Опытный водитель проехал бы легко. Но я «торможу». Спрашиваю у водителя, когда он уедет. Диалог:

— А что вы не проедете?
— Если не боитесь за свою машину, проеду.
— Садись за руль, я помогу, — и начинает показывать руками, как ехать. За время этой процедуры маши­на десять раз глохла, потом я сама просто «зависла». Сижу и думаю.
— Девушка, в чём дело?
— Я забыла, куда руль крутить.
— Девушка, у вас права есть?
— Есть.
— Наверное, только вчера получили.
— Нет, только вчера ездить начала.

В общем, выехала. Еду дальше, вижу — за мной милицей­ская машина. Первая мысль: «Неужели этот товарищ вызвал ГАИ на меня». Оторвалась, не за мной.

Про парковку и мойку

Каждый раз паркуюсь и думаю: «Прекрасная фотка будет с подписью «Посмотрите, припарковался как мудак».

Мне проще стать криво и доставить неудобство одному водителю, чем себе или водителю, машину которого я поцарапаю. Ведь машины, которые рядом припаркованы, могут стоить не 1000 долларов, а больше.

Когда чувствую, что ситуация опасная, то прошу кого-нибудь из мужчин помочь мне. Ещё ни разу не отказали, что приятно.

В обслуживании машины всегда помогает мой молодой человек. Как-то раз попробовала сама. Сначала не могла найти, куда монеты кидать. Потом, видимо, как-то не так мыла, потому что подошёл мужчина и предложил помощь. Я её приняла.

Истории других людей

В Instagram поделилась своими историями, и другие девушки прислали свои. Как оставляли стаканчик с кофе во время заправки на крыше машины, а потом ехали на мойку. Оставляли ключи в двери, а потом искали их в салоне, в сумке (у меня такое тоже было). Как складывали декоративные домики и боялись, что потом их найдут по камерам видеонаблюдения. В общем, у всех бывало всякое.

Партнёр публикации

«Я забыла, куда крутить руль». Истории, как «тупит» начинающий водитель (личный опыт жительницы Слуцка)

«Я забыла, куда крутить руль». Истории, как «тупит» начинающий водитель (личный опыт жительницы Слуцка)

«Я забыла, куда крутить руль». Истории, как «тупит» начинающий водитель (личный опыт жительницы Слуцка)