Происшествия на выходных: из России пытались ввезти 23 тонны репчатого лука без документов

Гомельские таможенники пресекли незаконный ввоз из России в Беларусь 23-х тонн репчатого лука. На репчатый лук стоимостью свыше 32 тысяч белорусских рублей не было товаросопроводительных документов.

Товар везли в грузовике «Даф» физическому лицу, гражданину России, временно безработному. БЕЛТА

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В Минске в ТЦ умер гражданин Ирака

В воскресенье в Минске в торговом центре «Галерея» умер 35-летний гражданин Ирака. Он прибыл в Беларусь 20 октября. Предварительно установлено, что мужчина вместе со своими знакомыми сидел за столиком кафе быстрого питания. В какой-то момент иностранцу стало плохо и он упал. Очевидцы вызвали «скорую». Медики констатировали смерть мужчины. БЕЛТА

Люди погибли на пожарах