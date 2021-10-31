Происшествия на выходных: из России пытались ввезти 23 тонны репчатого лука без документов

Гомельские таможенники пресекли незаконный ввоз из России в Беларусь 23-х тонн репчатого лука. На репчатый лук стоимостью свыше 32 тысяч белорусских рублей не было товаросопроводительных документов.
Товар везли в грузовике «Даф» физическому лицу, гражданину России, временно безработному. БЕЛТА
В Минске в ТЦ умер гражданин Ирака
В воскресенье в Минске в торговом центре «Галерея» умер 35-летний гражданин Ирака. Он прибыл в Беларусь 20 октября. Предварительно установлено, что мужчина вместе со своими знакомыми сидел за столиком кафе быстрого питания. В какой-то момент иностранцу стало плохо и он упал. Очевидцы вызвали «скорую». Медики констатировали смерть мужчины. БЕЛТА
Люди погибли на пожарах
- Ночью на субботу горел жилой дом в деревне Будча Ганцевичского района. Получили ожоги две дочери хозяина дома — 1999 и 2003 годов рождения. На пожаре обнаружен погибший муж одной из дочерей хозяина, мужчина 1998 года рождения.
- Рано утром в субботу горел жилой дом в деревне Мацканы Островецкого района. Обнаружен погибшим хозяин 1983 года рождения.
- В 10.00 в субботу пожарным сообщили, что горит дом в агрогородке Войтковичи Волковысского района. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1962 года рождения. МЧС